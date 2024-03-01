Сколько придется платить одесситам за коммунальные услуги с первого марта

Люди считают стоимость коммуналки. Фото: Новини.LIVE

До конца отопительного сезона в Украине не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги, так что с 1 марта цены не изменятся. А с апреля одесситы должны быть готовы видеть увеличенные цифры в платежках.

Новини.LIVE собрали основные изменения, которые произойдут в коммунальных тарифах.

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Стоимость света

За электроэнергию одесситы платят 2,64 гривны за кВт. Такой тариф действует после повышения стоимости в июне 2023 года. Предварительно известно, что в апреле стоимость может подняться на 9% и составит 2,87 гривны.

Среднестатистическая семья потребляет около 165 кВт света в час. Таким образом, месячная стоимость за электроэнергию может достигать более 500 гривен.

Отсутствие света в здании. Фото: Новини.LIVE

Как передать показатели

в личном кабинете на официальном сайте ooek.od.ua;

в чат-боте ООЭК Viber и Telegram;

позвонив в CALL Сenter: +38 (048) 752-99-00, +38 (098) 752-00-00, +38 (095) 752-00-00;

написав по электронному адресу: [email protected].

Сколько платить за воду

Мораторий Президента оставит цены на водоотвод и водоснабжение неизменными. Тариф на централизованное водоснабжение в Одессе составляет 17,916 гривны за кубометр, а на водоотвод — 17,244 гривны, то есть в общей сложности за кубометр воды нужно платить 35,160 гривны. Впрочем, по словам руководителя ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрия Новицкого, для того чтобы водоканалы Украины могли полноценно работать, тарифы на воду могут вырасти на 50 процентов уже весной 2024 года.

Отсутствие воды в кране. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что показатели счетчиков необходимо подавать до 1 числа каждого месяца в "Инфоксводоканал".

Тарифы на тепло

Кабмин зафиксировал стоимость газа для поставщиков тепла до 15 апреля 2024 года. Поэтому тарифы на отопление для одесситов в ближайшие полтора месяца не изменятся.

Сколько будут платить одесситы

Для нужд предприятий и государственных органов: 3 466 грн/Гкал.

Для населения — 2 тыс. 889 грн/Гкал. В случае отмены моратория — 3 тыс. 467 грн/Гкал.

Для нужд религиозных организаций — 3 тыс. 261 грн/Гкал.

Женщина проверяет батареи на тепло. Фото: Новини.LIVE

В "Теплоснабжении города Одессы" рассчитали плановые тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и снабжение, услуги по снабжению тепловой энергии. Основными факторами расчета является приведение тарифов в соответствие с принятыми законодательными актами и уменьшение объема реализации и рост затрат на ремонт инфраструктуры.

Стоимость природного газа

Мораторий по повышению тарифов на газ, подписанный Президентом Украины в 2023 году, гарантирует стабильные цены на газ для населения. Стоимость бытового газа будет состоять из двух частей — за газ и его поставки. Розничные цены за кубометр определяются поставщиком "Нафтогаз Украины" и составляют 7,9569 гривны.

Коммунальные тарифы на газ. Фото: Новини.LIVE

Тариф на распределение газа

Весной потребители АО "Одессагаз" будут платить за транспортировку газа 1,308 гривны за кубический метр. Однако показатель может варьироваться от количества потребителей и размера затрат для обеспечения функционирования сети.

Какие тарифы на вывоз мусора в Одессе

Сегодня в Одессе действуют следующие тарифы на коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых отходов:

"Эко-Ренессанс" — 35,49 гривны для жильцов многоквартирных домов и 61,26 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Клиар-Сити" — 33,99 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,68 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривны для жителей многоквартирных домов и 60,07 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Одескоммунтранс" — 34,13 гривны для жильцов многоквартирных домов и 58,89 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека.

Вывоз мусора. Фото: Общественный ревизор

Расчеты тарифов проводились в соответствии с "Порядком формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами", утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.07.2006 года №1010. Вывоз мусора в многоквартирных домах осуществляется ежедневно в частном секторе согласно графику, указанному в договоре.

Использование платных площадок для парковки

В Одессе установили стоимость платной парковки в публичных местах. В 2024 году оставить автомобиль в специально отведенном месте стоит 20 гривен в час. Также есть возможность приобрести годовой безлимитный абонемент, который стоит 22 тысяч гривен. Работают площадки каждый день с 9 до 18.

Парковочные места в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Как можно оплатить

Отметим, что оплата производится исключительно через Qr-код, мобильное приложение и терминалы самообслуживания, расположенные вблизи площадок для платной парковки.

Где проверить долги за коммуналку

в личном кабинете на сайте коммунального учреждения;

в мессенджерах;

в системах онлайн-платежей;

в приложениях банков.

Напомним, на конец января одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.

Мы также писали о том, что Министерство социальной политики рассматривает возможность внесения изменений в порядок назначения жилищных субсидий. Одно из предложений касается лиц, имеющих задолженность за оплату коммунальных услуг.