Борги одеситів за комуналку становили майже 4 мільярди гривень

Жінка рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

Станом на кінець січня одесити за комунальні платежі заборгували майже чотири мільярди гривень. Лідерами серед усіх послуг стало теплопостачання.

Про це під час пресбрифінгу розповів директор Департаменту міського господарства Одеської міськради Леонід Гребенюк.

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За його словами, за опалення та теплопостачання борги містян становлять 1,5 мільярда гривень, а всього одесити недоплатили у бюджет 3,8 мільярда.

За що винні одесити

Електроенергію — 1.1 млрд грн;

водопостачання та водовідведення — 500 млн грн;

газопостачання — 200 млн грн;

перед ЖКГ за послуги з управління будинків — 355,6 млн грн.

Зазначимо, що одеситів просять закрити борги якомога швидше, інакше почнуться відключення від послуг.

Де перевірити борги за комуналку

в особистому кабінеті на сайті комунальної установи;

у месенджерах;

у системах онлайн-платежів;

у застосунках банків.

Нагадаємо, у грудні минулого року Кабмін скасував заборону на припинення постачання комунальних послуг боржникам. У звʼязку з цим одеситам, які мають заборгованості за воду, її вимикатимуть.

Додамо, тарифи на комунальні послуги завжди залишаються у центрі уваги та обговорення громадськості. На тлі безперервного зростання цін на електроенергію, водопостачання, газ та інші комунальні послуги, витрати на оплату рахунків значно збільшуються. Ця ситуація стає суттєвим фактором у формуванні щоденного бюджету для багатьох мешканців Одеси.

Також ми писали, що з травня 2024 року в Україні почне працювати спрощена процедура призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, членів їхніх сімей тощо. Ініціатива спрямована на спрощення процесу отримання вигідних умов для тих, хто служив в армії, а також для їхніх близьких.