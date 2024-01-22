В Одесі боржників можуть залишити без водопостачання

Відсутність води у крані. Фото: АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"

У груді минулого року Кабмін скасував заборону на припинення постачання комунальних послуг боржникам. У звʼязку з цим одеситам, які мають заборгованості за воду, її вимикатимуть.

Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу".

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За інформацією відомства, надавачі комунальних послуг мають право не лише подавати до суду, але й відключати боржників від мережі. Відомо, що одесити заборгували підприємству майже пів мільярда гривень.

"Ці гроші могли б піти на сплату боргів за електроенергію, на заміну труб чи купівлю нового обладнання. Але підприємство вимушене "латати дірки" та знаходити кошти, щоб розраховуватись з боргами перед постачальниками енергоресурсів, матеріалів та реагентів", — зазначають у водоканалі.

Як оплатити борги

На сайті підприємства http://infoxvod.com.ua можна сплатити за воду в один клік без реєстрації та комісій, картою будь-якого банку;

За допомогою чат-ботів у вайбері та телеграмі можна зручно перевірити стан особового рахунку, передати показання і здійснити оплату.

Для кого існують винятки

У відомстві зазначають, що виключення становлять території, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окуповані території. Також від сплати звільняються люди, чиє житло зруйновано на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, українським громадянам озвучили суму заборгованості, через яку загрожує відключення електричної енергії. Норма торкнеться тільки певної частини регіонів.

Також ми писали, що з травня 2024 року в Україні почне працювати спрощена процедура призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, членів їхніх сімей тощо. Ініціатива спрямована на спрощення процесу отримання вигідних умов для тих, хто служив в армії, а також для їхніх близьких.