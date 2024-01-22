В Одессе должников могут оставить без водоснабжения

Отсутствие воды в кране. Фото: АО "ПОКРОВСКИЙ ГОК"

В декабре прошлого года Кабмин отменил запрет на прекращение поставок коммунальных услуг должникам. В связи с этим одесситам, имеющим задолженности за воду, ее будут выключать.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

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По информации ведомства, предоставляющие коммунальные услуги имеют право не только подавать в суд, но и отключать должников от сети. Известно, что одесситы задолжали предприятию около полумиллиарда гривен.

"Эти деньги могли бы пойти на уплату долгов за электроэнергию, на замену труб или покупку нового оборудования. Но предприятие вынуждено "латать дыры" и находить средства, чтобы рассчитываться с долгами перед поставщиками энергоресурсов, материалов и реагентов", — отмечают в водоканале.

Как оплатить долги

На сайте предприятия http://infoxvod.com.ua можно оплатить воду в один клик без регистрации и комиссий, картой любого банка;

С помощью чат-ботов в вайбере и телеграмме можно удобно проверить состояние лицевого счета, передать показания и произвести оплату.

Для кого существуют исключения

В ведомстве отмечают, что исключения составляют территории, где ведутся боевые действия и временно оккупированные территории. Также от уплаты освобождаются люди, чье жилье разрушено на подконтрольной Украине территории.

Напомним, украинским гражданам озвучили сумму задолженности, из-за которой грозит отключение электрической энергии. Норма коснется только определенной части регионов.

Также мы писали, что с мая 2024 года в Украине заработает упрощенная процедура назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, людей с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, членов их семей и т.д. Инициатива направлена на упрощение процесса получения выгодных условий для служивших в армии, а также для их близких.