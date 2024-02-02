Долги одесситов за коммуналку составили почти 4 миллиарда гривен

Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на конец января одесситы за коммунальные платежи задолжали около четырех миллиардов гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.

Об этом на пресс-брифинге рассказал директор Департамента городского хозяйства Одесского горсовета Леонид Гребенюк.

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По его словам, за отопление и теплоснабжение долги горожан составляют 1,5 миллиарда гривен, а всего одесситы недоплатили в бюджет 3,8 миллиарда.

За что должны одесситы

Электроэнергию — 1,1 млрд грн;

водоснабжение и водоотвод – 500 млн грн;

газоснабжение — 200 млн грн;

перед ЖКХ за услуги по управлению домов — 355,6 млн грн.

Отметим, что одесситов просят закрыть долги как можно скорее, в противном случае начнутся отключения от услуг.

Где проверить долги за коммуналку

в личном кабинете на сайте коммунального учреждения;

в мессенджерах;

в системах онлайн-платежей;

в приложениях банков.

Напомним, в декабре прошлого года Кабмин отменил запрет на прекращение поставок коммунальных услуг должникам. В связи с этим одесситам, имеющим задолженности за воду, ее будут выключать.

Добавим, что тарифы на коммунальные услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.

Также мы писали, что с мая 2024 года в Украине заработает упрощенная процедура назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, людей с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, членов их семей и т.д. Инициатива направлена на упрощение процесса получения выгодных условий для служивших в армии, а также для их близких.