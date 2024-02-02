Долги одесситов за коммуналку составили почти 4 миллиарда гривен
По состоянию на конец января одесситы за коммунальные платежи задолжали около четырех миллиардов гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение.
Об этом на пресс-брифинге рассказал директор Департамента городского хозяйства Одесского горсовета Леонид Гребенюк.
По его словам, за отопление и теплоснабжение долги горожан составляют 1,5 миллиарда гривен, а всего одесситы недоплатили в бюджет 3,8 миллиарда.
За что должны одесситы
- Электроэнергию — 1,1 млрд грн;
- водоснабжение и водоотвод – 500 млн грн;
- газоснабжение — 200 млн грн;
- перед ЖКХ за услуги по управлению домов — 355,6 млн грн.
Отметим, что одесситов просят закрыть долги как можно скорее, в противном случае начнутся отключения от услуг.
Где проверить долги за коммуналку
- в личном кабинете на сайте коммунального учреждения;
- в мессенджерах;
- в системах онлайн-платежей;
- в приложениях банков.
Напомним, в декабре прошлого года Кабмин отменил запрет на прекращение поставок коммунальных услуг должникам. В связи с этим одесситам, имеющим задолженности за воду, ее будут выключать.
Добавим, что тарифы на коммунальные услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.
Также мы писали, что с мая 2024 года в Украине заработает упрощенная процедура назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, людей с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, членов их семей и т.д. Инициатива направлена на упрощение процесса получения выгодных условий для служивших в армии, а также для их близких.
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