Одесса частично обесточена: работа трамваев и троллейбусов

Часть Одессы без света: работу электротранспорта изменено
В Одессе сегодня, 28 июня, продолжаются плановые работы на энергетическом оборудовании. В связи с ремонтом часть города и Одесского района временно отключили от электроснабжения, а также внесли изменения в график движения трамваев и троллейбусов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет и ДТЭК Одесские электросети.
Работы на электросетях
Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, ремонтные работы будут продолжаться с 08:00 до 18:00. Для безопасного выполнения работ электроснабжение временно отключено в части Киевского и Приморского районов Одессы, а также в отдельных населенных пунктах Одесского района.
Энергетики предупредили, что с 08:00 до 12:30 возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры. Если во время ремонта будет объявлена воздушная тревога, выполнение работ может затянуться.
В компании отмечают, что после завершения ремонта электроснабжение будут восстанавливать постепенно, поэтому свет будет возвращаться в дома не одновременно. По словам энергетиков, проведенные работы должны помочь стабилизировать электроснабжение в Одессе и пригороде.
Изменения в работе электротранспорта
Из-за ремонта подстанции временно изменили и работу городского электротранспорта. По информации Одесского городского совета, трамвай №18 курсирует только до 11-й станции Великого Фонтана, маршрут №7 работает по схеме ж/м Школьный — ул. 28-й Бригады, троллейбусы №7 и №12 следуют до площади Независимости, а движение трамвая №27 временно приостановлено до завершения работ.
Ремонт дорог в Одессе
Отдельно в горсовете сообщили, что в Одессе стартовал второй этап ремонта на перекрестке улицы Водопроводной и переулка Высокого. В связи с этим движение транспорта осуществляется с незначительными задержками в соответствии с временной схемой организации дорожного движения. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и, по возможности, пользоваться объездными путями.
Стоимость электроэнергии в июле
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года стоимость электроэнергии для жителей Одессы и области не изменится. Сейчас одесские бытовые потребители платят за свет фиксированную цену — 4,32 грн/кВт·ч. Эта ставка применяется преимущественно для частных домов и квартир.
Стоимость проезда в Одессе в июле
В отличие от электроснабжения, проезд в маршрутках в Одессе подорожал на 5 грн. В настоящее время в общественном транспорте Одессы действуют следующие тарифы:
- трамвай и троллейбус — 15 гривен;
- большинство городских маршруток — 25 гривен;
- социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные.
Также Новини.LIVE сообщали, что с сегодняшнего дня, 28 июня, Укрзализныця запускает дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом. Добраться до побережья можно будет примерно за час, однако купаться на местных пляжах, как и раньше, запрещено из-за минной опасности. Новый региональный поезд №838/837 будет курсировать по четным числам.