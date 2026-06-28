Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Часть Одессы без света: работу электротранспорта изменено

Часть Одессы без света: работу электротранспорта изменено

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 09:30
Одесса частично обесточена: работа трамваев и троллейбусов
Люди на остановке ждут троллейбус. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 28 июня, продолжаются плановые работы на энергетическом оборудовании. В связи с ремонтом часть города и Одесского района временно отключили от электроснабжения, а также внесли изменения в график движения трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет и ДТЭК Одесские электросети.

- фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот из Facebook

Работы на электросетях

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, ремонтные работы будут продолжаться с 08:00 до 18:00. Для безопасного выполнения работ электроснабжение временно отключено в части Киевского и Приморского районов Одессы, а также в отдельных населенных пунктах Одесского района.

Энергетики предупредили, что с 08:00 до 12:30 возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры. Если во время ремонта будет объявлена воздушная тревога, выполнение работ может затянуться.

В компании отмечают, что после завершения ремонта электроснабжение будут восстанавливать постепенно, поэтому свет будет возвращаться в дома не одновременно. По словам энергетиков, проведенные работы должны помочь стабилизировать электроснабжение в Одессе и пригороде.

Читайте также:

Изменения в работе электротранспорта

Из-за ремонта подстанции временно изменили и работу городского электротранспорта. По информации Одесского городского совета, трамвай №18 курсирует только до 11-й станции Великого Фонтана, маршрут №7 работает по схеме ж/м Школьный — ул. 28-й Бригады, троллейбусы №7 и №12 следуют до площади Независимости, а движение трамвая №27 временно приостановлено до завершения работ.

- фото 2
Сообщение Одесского городского совета. Фото: скриншот из Telegram

Ремонт дорог в Одессе

Отдельно в горсовете сообщили, что в Одессе стартовал второй этап ремонта на перекрестке улицы Водопроводной и переулка Высокого. В связи с этим движение транспорта осуществляется с незначительными задержками в соответствии с временной схемой организации дорожного движения. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и, по возможности, пользоваться объездными путями.

- фото 3
Схема движения в Одессе. Фото: ОГС

Стоимость электроэнергии в июле

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года стоимость электроэнергии для жителей Одессы и области не изменится. Сейчас одесские бытовые потребители платят за свет фиксированную цену — 4,32 грн/кВт·ч. Эта ставка применяется преимущественно для частных домов и квартир.

Стоимость проезда в Одессе в июле

В отличие от электроснабжения, проезд в маршрутках в Одессе подорожал на 5 грн. В настоящее время в общественном транспорте Одессы действуют следующие тарифы: 

  • трамвай и троллейбус — 15 гривен; 
  • большинство городских маршруток — 25 гривен; 
  • социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные.

Также Новини.LIVE сообщали, что с сегодняшнего дня, 28 июня, Укрзализныця запускает дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом. Добраться до побережья можно будет примерно за час, однако купаться на местных пляжах, как и раньше, запрещено из-за минной опасности. Новый региональный поезд №838/837 будет курсировать по четным числам.

Новости Одессы отключения света трамвай троллейбусы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации