Одесса частично обесточена: работа трамваев и троллейбусов

Люди на остановке ждут троллейбус. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сегодня, 28 июня, продолжаются плановые работы на энергетическом оборудовании. В связи с ремонтом часть города и Одесского района временно отключили от электроснабжения, а также внесли изменения в график движения трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет и ДТЭК Одесские электросети.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот из Facebook

Работы на электросетях

Как сообщили в ДТЭК Одесские электросети, ремонтные работы будут продолжаться с 08:00 до 18:00. Для безопасного выполнения работ электроснабжение временно отключено в части Киевского и Приморского районов Одессы, а также в отдельных населенных пунктах Одесского района.

Энергетики предупредили, что с 08:00 до 12:30 возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры. Если во время ремонта будет объявлена воздушная тревога, выполнение работ может затянуться.

В компании отмечают, что после завершения ремонта электроснабжение будут восстанавливать постепенно, поэтому свет будет возвращаться в дома не одновременно. По словам энергетиков, проведенные работы должны помочь стабилизировать электроснабжение в Одессе и пригороде.

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Изменения в работе электротранспорта

Из-за ремонта подстанции временно изменили и работу городского электротранспорта. По информации Одесского городского совета, трамвай №18 курсирует только до 11-й станции Великого Фонтана, маршрут №7 работает по схеме ж/м Школьный — ул. 28-й Бригады, троллейбусы №7 и №12 следуют до площади Независимости, а движение трамвая №27 временно приостановлено до завершения работ.

Сообщение Одесского городского совета. Фото: скриншот из Telegram

Ремонт дорог в Одессе

Отдельно в горсовете сообщили, что в Одессе стартовал второй этап ремонта на перекрестке улицы Водопроводной и переулка Высокого. В связи с этим движение транспорта осуществляется с незначительными задержками в соответствии с временной схемой организации дорожного движения. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и, по возможности, пользоваться объездными путями.

Схема движения в Одессе. Фото: ОГС

Стоимость электроэнергии в июле

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июле 2026 года стоимость электроэнергии для жителей Одессы и области не изменится. Сейчас одесские бытовые потребители платят за свет фиксированную цену — 4,32 грн/кВт·ч. Эта ставка применяется преимущественно для частных домов и квартир.

Стоимость проезда в Одессе в июле

В отличие от электроснабжения, проезд в маршрутках в Одессе подорожал на 5 грн. В настоящее время в общественном транспорте Одессы действуют следующие тарифы:

трамвай и троллейбус — 15 гривен;

большинство городских маршруток — 25 гривен;

социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные.

Также Новини.LIVE сообщали, что с сегодняшнего дня, 28 июня, Укрзализныця запускает дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом. Добраться до побережья можно будет примерно за час, однако купаться на местных пляжах, как и раньше, запрещено из-за минной опасности. Новый региональный поезд №838/837 будет курсировать по четным числам.