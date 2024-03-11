Часть одесситов остались до вечера без воды — адреса

Отсутствие воды. Фото: УНИАН

Сегодня, 11 марта, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть до 17:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

Варненская, 12а, 12б;

Сергея Ядова, 16а, 16б, 16в.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Напомним, что Департамент экологии и развития рекреационных зон города Одесса объявил о планах строительства еще одного бюветного комплекса. Его построят в Пересыпском районе.



Также мы писали, что ущерб водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать смены ценовой политики.