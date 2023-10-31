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Часть одесситов остались без воды

31 октября 2023 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов остались без воды
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 31 октября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду жителям Приморского района планируют вернуть к 18:00, однако время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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  • ул. Приморская — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.

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