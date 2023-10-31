Часть одесситов остались без воды

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 31 октября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду жителям Приморского района планируют вернуть к 18:00, однако время может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды

ул. Приморская — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Интересно о коммуналке

В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.

Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.