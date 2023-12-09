Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на трассе Одесса-Рени
По состоянию на утро 9 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксирована пробка в пределах Нижнеднестровского природного парка. Также есть очереди на молдавской таможне. До Румынской границы дорога будет еще "труднее".
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас пробка в Маяках и возле украинского пограничного пункта собираются машины, участок дороги становится все краснее. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 40 минут. Также придется постоять в очереди на границе. Там сейчас большое собралось большое количество легковых автомобилей и фур.
Пробки на Орловке
А вот, чтобы добраться до Румынии, тоже придется постоять в пробках. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются значительные пробки возле Сараты и Татарбунар и в Сафьянах. Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 25 минут.
Интересно водителям
Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 9 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине снова существенно снизились. Даже стоимость автогаза после достаточно продолжительного повышения снизилась. Больше всего подешевел A-92 — в среднем более 70 копеек.
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