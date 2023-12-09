Очереди на границе с Молдовой и Румынией — ситуация на трассе Одесса-Рени

Актуальная ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры

По состоянию на утро 9 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксирована пробка в пределах Нижнеднестровского природного парка. Также есть очереди на молдавской таможне. До Румынской границы дорога будет еще "труднее".

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас пробка в Маяках и возле украинского пограничного пункта собираются машины, участок дороги становится все краснее. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 40 минут. Также придется постоять в очереди на границе. Там сейчас большое собралось большое количество легковых автомобилей и фур.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот, чтобы добраться до Румынии, тоже придется постоять в пробках. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются значительные пробки возле Сараты и Татарбунар и в Сафьянах. Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 25 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 9 декабря, средние цены на дизтопливо, автогаз и бензин в Украине снова существенно снизились. Даже стоимость автогаза после достаточно продолжительного повышения снизилась. Больше всего подешевел A-92 — в среднем более 70 копеек.

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