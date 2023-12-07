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Черги на кордоні — яка ситуація сьогодні на Одещині

7 грудня 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні — яка ситуація сьогодні на Одещині
Затори на Паланці. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 7 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігається незначне скупчення машин у межах населеного пункту Маяки. Також рух дещо ускладнено перед молдавським КПП.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі біля українського прикордонного пункту збираються машини, ділянка дороги стає дедалі червонішою. Також є скупчення автівок на молдавському боці. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 11 хвилин.  

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

До Румунії сьогодні теж легко дістатися. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються незначні затори біля Сарати, Сафʼян та Ізмаїла. Подорож до дунайського кордону становитиме 4 години 24 хвилини. Окрім того, пропонується альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови, однак він на годину довший. 

Дорога на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали, які надійні вживані авто з АКПП можна купити в Україні за 8 тис. доларів. Щоб заощадити та при цьому купити нормальну машину, варто звернути увагу на вживані автомобілі середнього класу. Середньорозмірні авто С-класу відмінно підходять як для руху містом, так й для далеких поїздок.

Раніше ми розповіли, що продаж електромобілів в Україні оновив черговий рекорд. У листопаді було продано 6,2 тис. нових та вживаних електромобілів, що на 189,4% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року, та на 0,2% перевищує показник жовтня 2023-го.

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