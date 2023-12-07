Очереди на границе — какая ситуация сегодня в Одесской области

Пробки на Паланке. Фото: скриншот

На утро 7 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается незначительное скопление машин в пределах населенного пункта Маяки. Также движение несколько усложнено перед молдавским КПП.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас возле украинского пограничного пункта собираются машины, участок дороги становится все краснее. Также есть скопление автомобилей на молдавской стороне. Дорога в Паланку продлится сегодня 1 час 11 минут.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В Румынию сегодня тоже легко добраться. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Сараты, Сафьян и Измаила. Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 24 минуты. Кроме того, предлагается альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы, однако он на час длиннее.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за 8 тыс. долларов. Чтобы сэкономить и при этом купить нормальную машину, следует обратить внимание на подержанные автомобили среднего класса. Среднеразмерные авто С-класса отлично подходят как для движения по городу, так и для дальних поездок.

Ранее мы рассказали, что продажа электромобилей в Украине обновила очередной рекорд. В ноябре было продано 6,2 тыс. новых и подержанных электромобилей, что на 189,4% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года и на 0,2% превышает показатель октября 2023-го.