Очереди на границе — какая ситуация сегодня в Одесской области
На утро 7 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдается незначительное скопление машин в пределах населенного пункта Маяки. Также движение несколько усложнено перед молдавским КПП.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
Сейчас возле украинского пограничного пункта собираются машины, участок дороги становится все краснее. Также есть скопление автомобилей на молдавской стороне. Дорога в Паланку продлится сегодня 1 час 11 минут.
Пробки на Орловке
В Румынию сегодня тоже легко добраться. На международной трассе М-18 на юге Одесской области наблюдаются незначительные пробки возле Сараты, Сафьян и Измаила. Путешествие на дунайскую границу составит 4 часа 24 минуты. Кроме того, предлагается альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через территорию Молдовы, однако он на час длиннее.
Больше об авто
Напомним, мы писали, какие надежные подержанные автомобили с АКПП можно купить в Украине за 8 тыс. долларов. Чтобы сэкономить и при этом купить нормальную машину, следует обратить внимание на подержанные автомобили среднего класса. Среднеразмерные авто С-класса отлично подходят как для движения по городу, так и для дальних поездок.
Ранее мы рассказали, что продажа электромобилей в Украине обновила очередной рекорд. В ноябре было продано 6,2 тыс. новых и подержанных электромобилей, что на 189,4% больше, чем за аналогичный месяц 2022 года и на 0,2% превышает показатель октября 2023-го.
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