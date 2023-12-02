Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Черги на кордоні України — яка ситуація зараз на трасі Одеса – Рені arrow

Черги на кордоні України — яка ситуація зараз на трасі Одеса – Рені

2 грудня 2023 18:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Черги на кордоні України — яка ситуація зараз на трасі Одеса – Рені
Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір 2 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається значне скупчення машин на декількох ділянках: за Маяками та на КПП. На самому пункті пропуску машин теж багато. До Румунського кордону дістатися ще складніше. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені ускладнений рух у за селом Маяки, та як зазвичай перед КПП — понад 3 кілометри затору. На Google Maps ця ділянка червона. Дорога до Паланки триватиме майже дві години. Ще й прийдеться постояти на самому пункті пропуску, там спостерігається значна черга. 

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Сарати, Саф’ян та Ізмаїла. Це може бути повʼязано з ремонтом траси М-15. А сама дорога до КПП триватиме майже 5 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Додамо, що поїздка до Татарбунарів, Ізмаїлу або Рені для чоловіків може перетворитися на справжній квест. Причина — КПП за селом Маяки, де прикордонники фактично не пропускають військовозобов'язаних, які бажають транзитом перетнути українсько-молдовський кордон. Чи законні дії прикордонників і що робити, якщо вас не пропускають до родичів? Журналісти Новини.LIVE звернулися з цим питанням до адвоката Олексія Шалару.

Нагадаємо, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.

Також ми писали, що з 1 жовтня в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі