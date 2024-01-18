Очереди на обеих границах — как добраться из Одессы в Молдову 18 января
По утрам 18 января на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы зафиксировано сразу несколько пробок. Самые большие очереди наблюдаются именно на КПП, в то же время дороги на юге более свободны.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланку
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки на выезде из Одессы, на КПП и в пределах природного парка. Дорога в Паланку сегодня составит 1 час 11 минут.
Пробки на Орловке
Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин у Сараты, Холмского и Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 19 минут.
Больше об авто
Напомним, мы писали что ждет автопроизводителей из-за войны на Красном море. Один из важнейших торговых морских путей из Азии в Европу через Красное море оказался в ситуации вооруженного противостояния. Сегодня поставки компонентов для производства автомобилей по этому маршруту невозможны, что заставляет западные компании останавливать автозаводы и перевозить необходимые детали окольными путями.
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