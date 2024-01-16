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Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині

16 січня 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Черги на кордоні з Молдовою та Румунією — яка ситуація на Одещині
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: volyninfa.com.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок 16 січня на трасі Одеса — Рені у бік кордону не зафіксовано черг автівок. Однак є невеличке скупчення машин у межах КПП "Маяки", дорога до Румунії наразі не ускладнено зовсім. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" немає заторів. А от у межах природного парку та на українському КПП зафіксовано ускладнення трафіку. Дорога до Паланки становитиме 1 годину 9 хвилин. 

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля Сарати, Холмського та Сафʼян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 16 хвилин. 

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали яких неприємностей слід очікувати, якщо почало вібрувати кермо в авто. Часто водії не приділяють належної уваги вібраціям керма під час руху автомобіля. Така недбалість може призвести великих проблем.

Раніше ми розповіли, що авторинок України встановив антирекорд у 2023 році. За даними МВС, в Україну протягом 2023 року було ввезено 377 тис. транспортних засобів. Це найнижчий показник за останні три роки — майже на 50% менший, ніж у відносно мирному 2021-му.

Одеса
Молдова
кордон
Румунія
Одеська область
затори
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черги

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