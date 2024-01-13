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Затори на виїзд до Молдови — на трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух

13 січня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори на виїзд до Молдови — на трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух
Затори по дорозі на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на вечір 13 січня станом на трасі Одеса — Рені зафіксовано кілька великих заторів у напрямку молдавського кордону. Ускладнення пов'язані з наявністю ожеледиці на дорогах. До Румунського кордону теж добратися складно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори у районі Двох стовпів, Авангарду, Розселенцю, Маяк та КПП. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черг не спостерігається.

Затори на Молдову. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано скупчення машин біля населеного пункту Сарата, Холмське та біля самої Орлівки. Дорога до Дунаю, за даними картографічного. сервісу, становитиме 4 години 37 хвилин. 

Затори на Румунію. Фото: скриншот

Додамо, що завтра, 14 січня, в Одесі та області очікується сильний вітер. Пориви сягатимуть до 17 метрів на секунду. В регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки. 

Більше про авто

Нагадаємо, на українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У суботу, 13 січня, на українських АЗС знову знизились ціни на деякі види пального. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали майже на 10 копійок. 

Також ми писали, що в холодну пору року до автомобіля прилипають сіль, пісок, реагенти, які використовують дорожні служби для боротьби зі зледенінням доріг. Всі ці шкідливі для машини речовини псують лакофарбове покриття та сприяють корозії. Тому їх потрібно регулярно видаляти з кузова та днища авто.

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кордон
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затори
Одеська ОДА
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