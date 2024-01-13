Пробки на выезд в Молдову — на трассе Одесса-Рени сильно затруднено движение

Пробки по дороге на Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер 13 января на трассе Одесса — Рени зафиксировано несколько крупных пробок в направлении молдавской границы. Осложнения связаны с наличием гололеда на дорогах. До Румынской границы тоже добраться сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробки в районе Двух столбов, Авангарда, Розселенца, Маяк и КПП. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом. На самом автомобильном пункте пропуска очередей не наблюдается.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин у населенного пункта Сарата, Холмское и возле Орловки. Дорога до Дуная, по данным картографического сервиса будет составлять 4 часа 37 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Добавим, что 14 января в Одессе и области ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Больше об авто

Напомним, на украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В субботу, 13 января, на украинских АЗС снова снизились цены на некоторые виды горючего. Больше всего в стоимости потерял автогаз. Цены на этот вид горючего упали почти на 10 копеек.

Также мы писали, что в холодное время года к автомобилю прилипают соль, песок, реагенты, использующие дорожные службы для борьбы с оледенением дорог. Все эти вредные для машины вещества портят лакокрасочное покрытие и способствуют коррозии. Поэтому их нужно регулярно удалять из кузова и днища авто.