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Жовтий рівень небезпеки — завтра на Одещині очікується сильний вітер

13 січня 2024 14:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Жовтий рівень небезпеки — завтра на Одещині очікується сильний вітер
Сильний вітер в місті. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Завтра, 14 січня, в Одесі та області очікується сильний вітер. Пориви сягатимуть до 17 метрів на секунду. В регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки. 

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області

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У відомстві закликають водіїв та пішоходів взяти до уваги даний прогноз і вжити заходів безпеки.

"ДСНС закликає дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці! Не ходіть під високими деревами, а також тримайтеся якомога далі від рекламних щитів і ліній електропередач!", — йдеться у повідомленні. 

Рекомендації для пішоходів

  • використовуйте верхній одяг чи головні убори зі світловідбивальними елементами;
  • переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;
  • менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.

Поради для водіїв

  • дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;
  • увімкніть протитуманні фари;
  • тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;
  • уникайте різких маневрів на дорозі;
  • будьте уважними на пішохідних переходах.

Екстрені лінії допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" —  15-01;
  • Цілодобова гаряча лінія Укравтодору — 067 400 60 80;
  • Департамент міського господарства (диспетчерська) —  (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Нагадаємо, сьогодні в Україні похмура та холодна погода. Очікуються хуртовини у кількох областях і досить низька температура повітря.

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