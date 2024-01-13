Жовтий рівень небезпеки — завтра на Одещині очікується сильний вітер

Сильний вітер в місті. Фото: УНІАН

Завтра, 14 січня, в Одесі та області очікується сильний вітер. Пориви сягатимуть до 17 метрів на секунду. В регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:

У відомстві закликають водіїв та пішоходів взяти до уваги даний прогноз і вжити заходів безпеки.

"ДСНС закликає дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці! Не ходіть під високими деревами, а також тримайтеся якомога далі від рекламних щитів і ліній електропередач!", — йдеться у повідомленні.

Рекомендації для пішоходів

використовуйте верхній одяг чи головні убори зі світловідбивальними елементами;

переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;

менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.

Поради для водіїв

дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;

увімкніть протитуманні фари;

тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;

уникайте різких маневрів на дорозі;

будьте уважними на пішохідних переходах.

Екстрені лінії допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;

Цілодобова гаряча лінія Укравтодору — 067 400 60 80;

Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Нагадаємо, сьогодні в Україні похмура та холодна погода. Очікуються хуртовини у кількох областях і досить низька температура повітря.