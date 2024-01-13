Жовтий рівень небезпеки — завтра на Одещині очікується сильний вітер
Завтра, 14 січня, в Одесі та області очікується сильний вітер. Пориви сягатимуть до 17 метрів на секунду. В регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
У відомстві закликають водіїв та пішоходів взяти до уваги даний прогноз і вжити заходів безпеки.
"ДСНС закликає дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці! Не ходіть під високими деревами, а також тримайтеся якомога далі від рекламних щитів і ліній електропередач!", — йдеться у повідомленні.
Рекомендації для пішоходів
- використовуйте верхній одяг чи головні убори зі світловідбивальними елементами;
- переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;
- менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.
Поради для водіїв
- дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;
- увімкніть протитуманні фари;
- тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;
- уникайте різких маневрів на дорозі;
- будьте уважними на пішохідних переходах.
Екстрені лінії допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;
- Цілодобова гаряча лінія Укравтодору — 067 400 60 80;
- Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Нагадаємо, сьогодні в Україні похмура та холодна погода. Очікуються хуртовини у кількох областях і досить низька температура повітря.
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