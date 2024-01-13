Желтый уровень опасности — завтра в Одесской области ожидается сильный ветер

Сильный ветер в городе. Фото: УНИАН

14 января в Одессе и области ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Читайте также:

В ведомстве призывают водителей и пешеходов учесть данный прогноз и принять меры безопасности.

"ДСНС призывает соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице! Не ходите под высокими деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач!" , — говорится в сообщении.

Рекомендации для пешеходов

используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;

переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;

меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.

Советы для водителей

соблюдайте безопасный скоростной режим;

включите противотуманные фары;

соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включите аварийную световую сигнализацию;

избегайте резких маневров на дороге;

будьте внимательны на пешеходных переходах.

Экстренные линии помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;

Круглосуточная горячая линия Укравтодора — 067 400 60 80;

Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Напомним, сегодня в Украине пасмурная и холодная погода. Ожидаются вьюги в нескольких областях и достаточно низкая температура воздуха.