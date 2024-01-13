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Желтый уровень опасности — завтра в Одесской области ожидается сильный ветер

13 января 2024 14:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Желтый уровень опасности — завтра в Одесской области ожидается сильный ветер
Сильный ветер в городе. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

14 января в Одессе и области ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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В ведомстве призывают водителей и пешеходов учесть данный прогноз и принять меры безопасности.

"ДСНС призывает соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице! Не ходите под высокими деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач!" , — говорится в сообщении.

Рекомендации для пешеходов

  • используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;
  • переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;
  • меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.

Советы для водителей

  • соблюдайте безопасный скоростной режим;
  • включите противотуманные фары;
  • соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
  • избегайте резких маневров на дороге;
  • будьте внимательны на пешеходных переходах.

Экстренные линии помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;
  • Круглосуточная горячая линия Укравтодора — 067 400 60 80;
  • Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Напомним, сегодня в Украине пасмурная и холодная погода. Ожидаются вьюги в нескольких областях и достаточно низкая температура воздуха.

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