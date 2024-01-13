Желтый уровень опасности — завтра в Одесской области ожидается сильный ветер
14 января в Одессе и области ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. В регионе объявлен желтый уровень опасности.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
В ведомстве призывают водителей и пешеходов учесть данный прогноз и принять меры безопасности.
"ДСНС призывает соблюдать элементарные правила безопасности, особенно во время пребывания на улице! Не ходите под высокими деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов и линий электропередач!" , — говорится в сообщении.
Рекомендации для пешеходов
- используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;
- переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;
- меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.
Советы для водителей
- соблюдайте безопасный скоростной режим;
- включите противотуманные фары;
- соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
- избегайте резких маневров на дороге;
- будьте внимательны на пешеходных переходах.
Экстренные линии помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01;
- Круглосуточная горячая линия Укравтодора — 067 400 60 80;
- Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Напомним, сегодня в Украине пасмурная и холодная погода. Ожидаются вьюги в нескольких областях и достаточно низкая температура воздуха.
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