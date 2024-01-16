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Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области

16 января 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Очереди на границе с Молдовой и Румынией — какая ситуация в Одесской области
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: volyninfa.com.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 16 января на трассе Одесса — Рени в сторону границы не зафиксированы очереди автомобилей. Однако есть небольшое скопление машин в пределах КПП "Маяки", дорога в Румынию пока не затруднена совсем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" нет пробок. А вот в пределах природного парка и на украинском КПП зафиксировано усложнение трафика. Дорога в Паланку составит 1 час 9 минут.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот

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Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксировано скопление машин у Сараты, Холмского и Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 16 минут.

Пробки на Румынию. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы писали, каких неприятностей следует ожидать, если начал вибрировать руль в авто. Часто водители не уделяют должного внимания вибрациям руля во время движения автомобиля. Такая халатность может привести к большим проблемам.

Ранее мы рассказали, что авторынок Украины установил антирекорд в 2023 году. По данным МВД, в Украину в 2023 году было ввезено 377 тыс. транспортных средств. Это самый низкий показатель за последние три года — почти на 50% меньше, чем в относительно мирном 2021 году.

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