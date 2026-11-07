Черное море боли: в Одессе напомнили о крымских заложниках Кремля
Сегодня, 7 ноября, в Одессе прошла акция в поддержку крымских гражданских заложников. На Дерибасовской напомнили об украинцах, которых Россия удерживает в своих тюрьмах, и о трудностях их освобождения. Организаторы выбрали Черное море символом связи с оккупированным Крымом и страданий его жителей.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Виктория Беккер.
Геноцид Черного моря
По словам организаторки акции Азизы Эскендер, акция "Немой крик. Черное море" стала седьмой в серии мероприятий в поддержку крымских гражданских заложников. Она состоялась на Дерибасовской, напротив Городского сада. Черное море стало символом боли людей, которые остаются в оккупации и российских тюрьмах, а также напоминанием о вреде, который Россия наносит природе.
"Сегодня она посвящена Черному морю как символу геноцида, который совершает Россия против нашего народа, против украинцев, крымскотатарского народа, против оккупированного Крыма, а также против экологии. Потому что Черное море также знает великие страдания, это экоцид для нашей природы", — рассказала Азиза Эскендер.
Организатор объяснила, что Черное море напоминает о связи Одессы с оккупированным Крымом. Она подчеркнула, что люди, которые остаются в российских тюрьмах, нуждаются в постоянном внимании, ведь вернуть гражданских лиц из плена особенно сложно.
"Мы уже в седьмой раз в Одессе подчеркиваем, что мы должны быть голосами тех, кто находится под оккупацией, тех, кто находится в российских тюрьмах. И каждый день в российском плену может стать последним. И особенно это касается гражданских лиц, которых очень трудно вернуть на свободную землю", — отметила Азиза Эскендер.
Акция соединила в себе демонстрацию и художественный перформанс. Азиза Эскендер считает, что искусство помогает привлечь внимание к проблеме даже тех людей, которые раньше не интересовались судьбой крымских заложников.
"С помощью искусства, ярких образов мы можем привлекать больше внимания и трогать человеческие сердца, и это может вдохновлять на борьбу людей, которые очень далеки от этой темы", — пояснила организатор.
Крымчане в российском плену
Актер, режиссер, преподаватель актерского мастерства и бывший военнослужащий Олег Шевчук рассказал, почему для него важна эта акция. Он родился в Крыму, там жили его дед и прадед. По его словам, история семьи тесно связана с крымскими татарами, поэтому их преследование со стороны России он воспринимает особенно болезненно.
"Во-первых, меня волнует судьба пленных, любых украинских пленных. Во-вторых, я из Крыма, я коренной крымчанин, я там родился, там родился мой дед, мой прадед. И проблемы крымских татар волнуют меня уже очень давно", — сказал Олег Шевчук.
Мужчина обратил внимание на положение крымских татар, которых Россия заключила в тюрьмы после оккупации полуострова. По его мнению, освобождение этих людей затрудняется тем, что российские власти считают жителей Крыма своими гражданами.
"Россия считает их своими гражданами. А своих граждан Россия отпускает очень редко, очень неохотно. И татары у них просто как заложники", — пояснил Олег Шевчук.
Он также вспомнил режиссера Олега Сенцова, с которым был знаком, и других крымчан, которых Россия преследовала после оккупации. Отдельно Олег Шевчук говорил о крымских татарах, осужденных по обвинениям в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир», которую Россия признала террористической.
"Вы пришли на чужую территорию. Вы пришли на территорию страны, где эта организация не была признана террористической. Почему вы их сажаете?" — подчеркнул Олег Шевчук.
Борьба за пленных
Олег Шевчук рассказал, что тема плена касается его и лично: один из его соратников до сих пор находится в российском заключении. Мужчина считает, что семьям пленных приходится прилагать слишком много собственных усилий, чтобы добиться информации о близких и их освобождения.
"К сожалению, судьба пленных — это судьба их родных, а уже потом государства. Я точно знаю: если ты не будешь бегать по инстанциям — в ГУР, СБУ и т. д., — никто твоего родного из плена не освободит", — заявил Олег Шевчук.
По словам организаторки Азизы Эскендер, именно поэтому акции в поддержку крымских гражданских заложников проводятся регулярно. Она убеждена, что люди, находящиеся под оккупацией и в российских тюрьмах, не должны оставаться без поддержки.
"Мы — единственный голос их свободы. Поэтому мы сегодня здесь и говорим о тех, кто в этом нуждается", — сказала Азиза Эскендер.
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