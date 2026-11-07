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Главная Одесса Черное море боли: в Одессе напомнили о крымских заложниках Кремля

Черное море боли: в Одессе напомнили о крымских заложниках Кремля

Ua ru
7 ноября 2026 16:24
В Одессе прошла акция в поддержку крымских политзаключенных Новини.LIVE/Виктория Беккер
Участница акции "Немой крик" в черной одежде и с красной лентой на рту держит плакат о крымских политзаключенных. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Сегодня, 7 ноября, в Одессе прошла акция в поддержку крымских гражданских заложников. На Дерибасовской напомнили об украинцах, которых Россия удерживает в своих тюрьмах, и о трудностях их освобождения. Организаторы выбрали Черное море символом связи с оккупированным Крымом и страданий его жителей.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Виктория Беккер.

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Учасники акції на підтримку кримських цивільних заручників на Дерибасівській в Одесі
В Одессе участники акции "Немой крик. Черное море" вышли с плакатами в поддержку крымчан, которых удерживает Россия. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Геноцид Черного моря

По словам организаторки акции Азизы Эскендер, акция "Немой крик. Черное море" стала седьмой в серии мероприятий в поддержку крымских гражданских заложников. Она состоялась на Дерибасовской, напротив Городского сада. Черное море стало символом боли людей, которые остаются в оккупации и российских тюрьмах, а также напоминанием о вреде, который Россия наносит природе.

"Сегодня она посвящена Черному морю как символу геноцида, который совершает Россия против нашего народа, против украинцев, крымскотатарского народа, против оккупированного Крыма, а также против экологии. Потому что Черное море также знает великие страдания, это экоцид для нашей природы", — рассказала Азиза Эскендер.

Учасниця акції в Одесі з червоною стрічкою на роті піднімає чорну тканину з написом про катівні
Участница акции "Немой крик. Черное море" показала перформанс, посвящённый крымчанам в российских застенках. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Организатор объяснила, что Черное море напоминает о связи Одессы с оккупированным Крымом. Она подчеркнула, что люди, которые остаются в российских тюрьмах, нуждаются в постоянном внимании, ведь вернуть гражданских лиц из плена особенно сложно.

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"Мы уже в седьмой раз в Одессе подчеркиваем, что мы должны быть голосами тех, кто находится под оккупацией, тех, кто находится в российских тюрьмах. И каждый день в российском плену может стать последним. И особенно это касается гражданских лиц, которых очень трудно вернуть на свободную землю", — отметила Азиза Эскендер.

Учасниця акції «Німий крик» стоїть на колінах на Дерибасівській із плакатом про російський полон
В Одессе во время перформанса участница с заклеенным ртом встала на колени. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Акция соединила в себе демонстрацию и художественный перформанс. Азиза Эскендер считает, что искусство помогает привлечь внимание к проблеме даже тех людей, которые раньше не интересовались судьбой крымских заложников.

"С помощью искусства, ярких образов мы можем привлекать больше внимания и трогать человеческие сердца, и это может вдохновлять на борьбу людей, которые очень далеки от этой темы", — пояснила организатор.

Учасниця перформансу обіймає розмальовану композицію на бруківці Дерибасівської, позаду стоять люди з плакатами
В Одессе во время акции в поддержку крымских политзаключенных провели художественный перформанс. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Крымчане в российском плену

Актер, режиссер, преподаватель актерского мастерства и бывший военнослужащий Олег Шевчук рассказал, почему для него важна эта акция. Он родился в Крыму, там жили его дед и прадед. По его словам, история семьи тесно связана с крымскими татарами, поэтому их преследование со стороны России он воспринимает особенно болезненно.

"Во-первых, меня волнует судьба пленных, любых украинских пленных. Во-вторых, я из Крыма, я коренной крымчанин, я там родился, там родился мой дед, мой прадед. И проблемы крымских татар волнуют меня уже очень давно", — сказал Олег Шевчук.

Учасники акції в Одесі стоять із плакатами, а перед ними на колінах перебуває учасниця перформансу
Участники акции держат плакаты с призывами освободить пленных. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Мужчина обратил внимание на положение крымских татар, которых Россия заключила в тюрьмы после оккупации полуострова. По его мнению, освобождение этих людей затрудняется тем, что российские власти считают жителей Крыма своими гражданами.

"Россия считает их своими гражданами. А своих граждан Россия отпускает очень редко, очень неохотно. И татары у них просто как заложники", — пояснил Олег Шевчук.

Учасники акції в Одесі тримають плакати з фотографіями кримських політв'язнів та закликами до їхнього звільнення
Участники акции показали фотографии крымских политзаключенных и призвали освободить гражданских заложников. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Он также вспомнил режиссера Олега Сенцова, с которым был знаком, и других крымчан, которых Россия преследовала после оккупации. Отдельно Олег Шевчук говорил о крымских татарах, осужденных по обвинениям в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир», которую Россия признала террористической.

"Вы пришли на чужую территорию. Вы пришли на территорию страны, где эта организация не была признана террористической. Почему вы их сажаете?" — подчеркнул Олег Шевчук.

Учасниця перформансу в чорному одязі з червоною стрічкою на роті тримає фотографії кримських політв'язнів
Во время акции в Одессе участница перформанса с заклеенным ртом подняла фотографии крымских политзаключенных. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Борьба за пленных

Олег Шевчук рассказал, что тема плена касается его и лично: один из его соратников до сих пор находится в российском заключении. Мужчина считает, что семьям пленных приходится прилагать слишком много собственных усилий, чтобы добиться информации о близких и их освобождения.

"К сожалению, судьба пленных — это судьба их родных, а уже потом государства. Я точно знаю: если ты не будешь бегать по инстанциям — в ГУР, СБУ и т. д., — никто твоего родного из плена не освободит", — заявил Олег Шевчук.

По словам организаторки Азизы Эскендер, именно поэтому акции в поддержку крымских гражданских заложников проводятся регулярно. Она убеждена, что люди, находящиеся под оккупацией и в российских тюрьмах, не должны оставаться без поддержки.

"Мы — единственный голос их свободы. Поэтому мы сегодня здесь и говорим о тех, кто в этом нуждается", — сказала Азиза Эскендер.

Учасниця перформансу з червоною стрічкою на роті схилилася над розмальованою чорною композицією
Участница перформанса использовала раскрашенную композицию, чтобы привлечь внимание к судьбе крымских заложников. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер
Учасниця акції в Одесі тримає великий плакат англійською та українською мовами із закликом звільнити цивільних заручників
На Дерибасовской участница акции показала плакат с призывом освободить гражданских украинцев из российского плена. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Новини.LIVE сообщали, что под Одесским горсоветом прошла акция в поддержку украинизации городского пространства. Участники требовали ввести мораторий на русскоязычные культурные продукты. Также активисты призвали переименовать переулок Нины Ониловой в честь погибшего защитника Юрия Слепченко.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе около 40 спасателей приняли участие в донорской акции. Подобные акции сотрудники экстренных служб проводят примерно каждые три месяца. Часть средств, полученных после донации, они передают на поддержку ВСУ.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе состоялся марш в поддержку военнопленных, гражданских заложников и пропавших без вести. Участники пронесли по центральным улицам два 100-метровых полотна — Государственный флаг Украины и Флаг Надежды. К шествию присоединились семьи, ожидающие возвращения близких.

Крым акция Одесская область пленные Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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