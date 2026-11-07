Учасниця акції "Німий крик" у чорному одязі та з червоною стрічкою на роті тримає плакат про кримських політв'язнів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

В Одесі сьогодні, 7 листопада, провели акцію на підтримку кримських цивільних заручників. На Дерибасівській нагадали про українців, яких Росія утримує у своїх в'язницях, та труднощі їхнього звільнення. Організатори обрали Чорне море символом зв'язку з окупованим Кримом і страждань його жителів.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Вікторія Бєккєр.

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В Одесі учасники акції "Німий крик. Чорне море" вийшли з плакатами на підтримку кримчан, яких утримує Росія. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Геноцид Чорного моря

За словами організаторки акції Азізи Ескендер, акція "Німий крик. Чорне море" стала сьомою у серії заходів на підтримку кримських цивільних заручників. Вона відбулася на Дерибасівській, навпроти Міського саду. Чорне море стало символом болю людей, які залишаються в окупації та російських в'язницях, а також нагадуванням про шкоду, якої Росія завдає природі.

"Сьогодні вона присвячена Чорному морю як образу геноциду, який творить Росія проти нашого народу, проти українців, кримськотатарського народу, проти окупованого Криму, а також проти екології. Тому що Чорне море також знає великого страждання, це екоцид для нашої природи", — розповіла Азіза Ескендер.

Учасниця акції "Німий крик. Чорне море" показала перформанс, присвячений кримчанам у російських катівнях. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Організаторка пояснила, що Чорне море нагадує про зв'язок Одеси з окупованим Кримом. Вона наголосила, що люди, які залишаються в російських в'язницях, потребують постійної уваги, адже повернути цивільних із полону особливо складно.

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"Ми вже сьомий раз в Одесі наголошуємо, що ми маємо бути голосами тих, хто знаходиться в окупації, тих, хто знаходиться в російських катівнях. І кожен день в російському полоні може бути останнім. І особливо це стосується цивільних, яких дуже важко повернути на вільну землю", — зазначила Азіза Ескендер.

В Одесі під час перформансу учасниця із заклеєним ротом стала на коліна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Акція поєднала демонстрацію та мистецький перформанс. Азіза Ескендер вважає, що мистецтво допомагає привернути увагу до проблеми навіть тих людей, які раніше не цікавилися долею кримських заручників.

"Через мистецтво, через яскраві образи ми можемо привертати більше уваги і торкатися людських сердець, і це може надихати на боротьбу людей, які дуже далеко від цієї теми", — пояснила організаторка.

В Одесі під час акції на підтримку кримських політв'язнів провели мистецький перформанс. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Кримчани в російському полоні

Актор, режисер, викладач акторської майстерності та колишній військовослужбовець Олег Шевчук розповів, чому для нього важлива ця акція. Він народився в Криму, там жили його дід і прадід. За його словами, історія родини тісно пов'язана з кримськими татарами, тому їхнє переслідування Росією він сприймає особливо болісно.

"По-перше, мене хвилює доля полонених, будь-яких полонених українських. По-друге, я з Криму, я корінний кримчанин, я там народився, там народився мій дід, мій прадід. І проблеми кримських татар мене хвилювали дуже давно", — сказав Олег Шевчук.

Учасники акції тримають плакати із закликами до звільнення полонених. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Чоловік звернув увагу на становище кримських татар, яких Росія ув'язнила після окупації півострова. На його думку, звільнення цих людей ускладнюється тим, що російська влада вважає мешканців Криму своїми громадянами.

"Росія їх вважає своїми громадянами. А своїх громадян Росія відпускає дуже рідко, дуже неохоче. І татари в них просто як заручники", — пояснив Олег Шевчук.

Учасники акції показали фотографії кримських політв'язнів і закликали звільнити цивільних заручників. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Він також згадав режисера Олега Сенцова, з яким був знайомий, та інших кримчан, яких Росія переслідувала після окупації. Окремо Олег Шевчук говорив про кримських татар, засуджених за звинуваченнями у причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку Росія визнала терористичною.

"Ви прийшли на чужу територію. Ви прийшли на територію країни, де ця організація не була терористичною. Чому ви їх саджаєте?" — наголосив Олег Шевчук.

Під час акції в Одесі учасниця перформансу із заклеєним ротом підняла фотографії кримських політв'язнів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Боротьба за полонених за полонених

Олег Шевчук розповів, що тема полону стосується його й особисто: один із його побратимів досі перебуває в російському ув'язненні. Чоловік вважає, що родинам полонених доводиться докладати надто багато власних зусиль, аби домогтися інформації про близьких та їхнього звільнення.

"На жаль, доля полонених — це доля їхніх рідних, а вже потім держави. Я це знаю точно, що якщо ти не будеш бігати по інстанціях, в ГУР, СБУ і тощо, ніхто твого рідного з полону не звільнить", — заявив Олег Шевчук.

За словами організаторки Азізи Ескендер, саме тому акції на підтримку кримських цивільних заручників проводять регулярно. Вона переконана, що люди в окупації та російських в'язницях не повинні залишатися без підтримки.

"Ми є єдиним голосом їхньої свободи. Тому ми сьогодні тут і говоримо про тих, хто потребує цього", — сказала Азіза Ескендер.

Учасниця перформансу використала розмальовану композицію, щоб привернути увагу до долі кримських заручників. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

На Дерибасівській учасниця акції показала плакат із закликом звільнити цивільних українців із російського полону. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Новини.LIVE писали, що під Одеською міськрадою відбулася акція на підтримку українізації міського простору. Учасники вимагали запровадити мораторій на російськомовний культурний продукт. Також активісти закликали перейменувати провулок Ніни Онілової на честь загиблого захисника Юрія Слєпчєнка.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі близько 40 рятувальників долучилися до здавання крові. Такі акції надзвичайники проводять приблизно кожні три місяці. Частину отриманих після донації коштів вони передають на підтримку ЗСУ.

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