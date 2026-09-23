Рятувальники Одещини здали кров: як минула донація

Речниця ДСНС здаэ кров. Фото: Новини.LIVE

В Одесі близько 40 рятувальників долучилися до донації крові. Для багатьох із них це вже не перша така акція. Надзвичайники регулярно підтримують станцію переливання та готові допомагати тим, кому потрібна кров. Частину коштів після донації вони також традиційно спрямовують на підтримку Збройних Сил України.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Регулярна донація

24 вересня в Одесі близько 40 рятувальників прийшли до станції переливання крові. Такі донації вони проводять приблизно кожні три місяці. Частина надзвичайників бере участь щоразу, а до кожної акції долучаються і нові донори.

Малюнок на заборі. Фото: Новини.LIVE

За словами речниці ДСНС Одещини Марини Аверіної, для рятувальників це ще один спосіб допомогти людям.

"Ми знаємо про те, наскільки важлива кров, що вона рятує. І це для нас ще одна така змога просто врятувати чиєсь життя", — зазначила Марина Аверіна.

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Речниця ДСНС про донорство. Фото: Новини.LIVE

Забор крові. Фото: Новини.LIVE

Для самої Аверіної ця донація стала вже 30-ю. Вона здає кров кожні три місяці. Рятувальники також підтримують постійний зв’язок зі станцією переливання крові. Якщо медики терміново потребують певної групи крові, вони можуть звернутися до своїх постійних донорів.

"Ми вже зі станцією переливання крові, ми вже друзі, ми з ними на зв'язку завжди. У нас є перелік постійних донорів, і коли їм треба терміново, якась група крові, вони нам телефонують", — додала речниця ДСНС.

Рятувальник готується дот здачі крові. Фото: Новини.LIVE

Донорство стало традицією

До донації долучаються і ті, хто вже має значний досвід. Провідна інспекторка Юлія Хоцановська розповіла, що здає кров приблизно вдесяте.

"Взяла участь, тому що це добра справа. Ми рятуємо людей. Треба більше подавати приклад, щоб більше людей здавали кров", — розповіла вона.

Юлія Хоціновська про мотивацію. Фото: Новини.LIVE

Рятувальник здає кров. Фото: Новини.LIVE

За словами Хоцановської, вона добре переносить донації. Перед здачею крові намагається пити більше води та стежить за харчуванням щонайменше за 48 годин до процедури.

"Методика — побільше водички. І слідкувати, що я їм до донації хоча б за 48 годин", — пояснила донорка.

Надзвичайники на станції переливання крові. Фото: Новини.LIVE

Допомога ЗСУ

У рятувальників є ще одна традиція після донації. Вони не забирають передбачені для донорів кошти, а збирають їх разом і передають на підтримку українських військових.

"Рятувальники не забирають кошти, там близько 100 гривень дають, а після донації ми потім завжди беремо цю загальну суму, і ми її донатимо на Збройні Сили України", — розповіла Марина Аверіна.

Рятувальник після здачі крові. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі проводили курси з домедичної допомоги для цивільних. Учасників навчали швидко розпізнавати масивну кровотечу та правильно зупиняти її до приїзду медиків. Програма передбачала багато практики та моделювання ситуацій, максимально наближених до реальних.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області через крововилив у мозок помер тринадцятирічний хлопчик. Його батьки дали згоду на донорство органів. Завдяки цьому вдалося врятувати життя п'ятьом людям.