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Главная Одесса Больше, чем просто работа: одесские пожарные спасают жизни вне дежурств

Больше, чем просто работа: одесские пожарные спасают жизни вне дежурств

Ua ru
23 сентября 2026 11:30
Репортаж
Спасатели Одесской области сдали кровь: как прошла донация
Пресс-секретарь ГСЧС сдает кровь. Фото: Новини.LIVE

В Одессе около 40 спасателей приняли участие в донорской акции. Для многих из них это уже не первая такая акция. Сотрудники экстренных служб регулярно поддерживают станцию переливания крови и готовы помогать тем, кому она нужна. Часть средств, полученных после сдачи крови, они также традиционно направляют на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

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Регулярная донация

24 сентября в Одессе около 40 спасателей пришли на станцию переливания крови. Такие донации они проводят примерно каждые три месяца. Часть спасателей участвует каждый раз, а к каждой акции присоединяются и новые доноры.

Одеські рятувальники здали кров
Рисунок на заборе. Фото: Новини.LIVE

По словам пресс-секретаря ГСЧС Одесской области Марины Авериной, для спасателей это еще один способ помочь людям.

"Мы знаем, насколько важна кровь, что она спасает жизни. И это для нас ещё одна возможность просто спасти чью-то жизнь", — отметила Марина Аверина.

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Пресс-секретарь ГСЧС о донорстве. Фото: Новини.LIVE
Рятувальники Одещини рятують життя поза викликами
Забор крови. Фото: Новини.LIVE

Для самой Авериной эта донация стала уже 30-й. Она сдает кровь каждые три месяца. Спасатели также поддерживают постоянную связь со станцией переливания крови. Если медикам срочно требуется определенная группа крови, они могут обратиться к своим постоянным донорам.

"Мы уже с станцией переливания крови — мы уже друзья, мы с ними всегда на связи. У нас есть список постоянных доноров, и когда им срочно нужна какая-то группа крови, они нам звонят", — добавила пресс-секретарь ГСЧС.

Одеські рятувальники здали кров
Спасатель готовится к сдаче крови. Фото: Новини.LIVE

Донорство стало традицией

К донации присоединяются и те, кто уже имеет значительный опыт. Ведущая инспектор Юлия Хоцановская рассказала, что сдает кровь примерно в десятый раз.

"Приняла участие, потому что это доброе дело. Мы спасаем людей. Нужно чаще подавать пример, чтобы больше людей сдавали кровь", — рассказала она.

Рятувальники Одеси знову стали донорами крові
Юлия Хоцановская о мотивации. Фото: Новини.LIVE
Рятувальники Одеси знову стали донорами крові
Спасатель сдает кровь. Фото: Новини.LIVE

По словам Хоцановской, она хорошо переносит донацию. Перед сдачей крови старается пить больше воды и следит за питанием как минимум за 48 часов до процедуры.

"Секрет в том, чтобы пить побольше воды. И следить за тем, что я ем перед сдачей крови, по крайней мере за 48 часов", — пояснила донор.

Одеські рятувальники здали кров
Сотрудники экстренных служб на станции переливания крови. Фото: Новини.LIVE

Помощь ВСУ

У спасателей есть еще одна традиция после сдачи крови. Они не забирают предусмотренные для доноров средства, а собирают их вместе и передают на поддержку украинских военных.

"Спасатели не забирают деньги, там дают около 100 гривен, а после сдачи крови мы всегда собираем эту общую сумму и перечисляем её в пользу Вооружённых Сил Украины", — рассказала Марина Аверина.

Рятувальники Одещини рятують життя поза викликами
Спасатель после сдачи крови. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе проводились курсы по оказанию домедицинской помощи для гражданских лиц. Участников учили быстро распознавать массивное кровотечение и правильно останавливать его до прибытия медиков. Программа предусматривала много практики и моделирования ситуаций, максимально приближенных к реальным.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области от кровоизлияния в мозг скончался тринадцатилетний мальчик. Его родители дали согласие на донорство органов. Благодаря этому удалось спасти жизни пяти людям.

Одесса Новости Одессы спасатели донор крови фоторепортаж
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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