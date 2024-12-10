Мальчик из Одесчины стал донором и спас жизнь пяти человек

Врачи делают операцию. Фото: иллюстративное/Институт сердца

В Одесской области из-за кровоизлияния в мозг скончался тринадцатилетний мальчик. Его родители дали согласие на донорство органов. Благодаря этому удалось спасти жизнь пяти людям.

Об этом сообщили в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины.

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Медики рассказали, что новое сердце получил восьмилетний Тихон из Днепропетровской области. У мальчика развилась дилятационная кардиомиопатия после тяжелого вирусного заболевания.

Мальчик Тихон спасен медиками. Фото: Институт сердца

Также благодаря трансплантации органов умершего удалось спасти еще четырех человек в разных больницах.

"Все трансплантации прошли успешно, пациенты стабильны и проходят реабилитацию. Низкий поклон семьям доноров, подаривших шанс на новую жизнь", — говорят медики.

Напомним, ранее врачи спасли маленького одессита с редкой болезнью. Также во Львове была проведена одновременная трансплантация сразу двух органов.