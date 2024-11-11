Медики врятували маленького одесита — в нього була рідкісна хвороба

Маленький Марк з мамою. Фото: Facebook/Охматдит

Одесит Марк народився із надзвичайно рідкісною патологією, через яку він не міг їсти. Завдяки зусиллям київських медиків його вдалося врятувати.

Про це повідомили в Охматдиті.

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Маленький Марк з мамою і медиками. Фото: Facebook/Охматдит

Невтішний діагноз

На 12-й день після народження Марк почав відмовлятися від їжі, бліднів та задихався. Його мама Лілія звернулася до лікарні. Одеські медики направили хлопчика до Охматдиту з підозрою на аномалію розвитку трахеї і стравоходу під назвою трахеостравохідна нориця. Київські лікарі після детальних обстежень поставили Марку набагато серйозніший діагноз — ларинго-трахео-езофагеальна розщілина, або ж клефт. Ця патологія зустрічається всього у кількох новонароджених на сто тисяч. Через неї їжа та рідини можуть потрапляти в легені, а повітря — в шлунок.

Порятунок немовляти

В Охматдиті Марку протягом декількох місяців зробили декілька операцій, зокрема, для корекції розщілини гортані.

"Наша мета — провести операцію на світовому рівні, забезпечивши дитині майбутнє без великих шрамів. Це високотехнологічне втручання, яке зазвичай не проводиться в Україні, потребує спеціальної техніки. Потрібен операційний мікроскоп і спеціальні мікрохірургічні інструменти", — розповів дитячий хірург, професор Євген Руденко.

Вже через десять днів після операції Марка перевели на звичайне харчування.

Нагадаємо, раніше спеціалісти Охматдиту врятували маленького одесита Домініка. У нього діагностували двобічну діафрагмальну грижу. Це захворювання трапляється менш ніж у 1% випадків і вважається несумісним із життям.

Також у Львові провели першу трансплантацію кісткового мозку семирічному хлопчику з Харківщини.