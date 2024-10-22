Лікарі врятували життя маленького одесита зі смертельною патологією

Маленький Домінік з рідними та лікарями. Фото: Охматдит

Спеціалісти київської лікарні Охматдит врятували маленького одесита Домініка. У нього діагностували двобічну діафрагмальну грижу. Це захворювання трапляється менш ніж у 1% випадків і вважається несумісним із життям.

Про це повідомили в Охматдиті.

Читайте також:

З пологового у реанімацію

За словами медиків, випробування для хлопчика почалися ще до народження. Рідкісну патологію виявили під час планового УЗД. Одразу після пологів Домініка забрали у реанімацію до одеської лікарні, де під'єднали до апарату штучної вентиляції легень. Через чотири тижні дитина повернулася додому, але її стан знову погіршився. Тоді мама Домініка Марина самотужки повезла сина до Києва.

Два місяці лікування

"Спершу Домінік знову потребував інтенсивної респіраторної підтримки, тому його поклали у відділення інтенсивної терапії та під`єднали до ШВЛ. Після підготовки до оперативного втручання команда хірургів провела складну етапну реконструктивну операцію: спершу відкоригували лівий бік діафрагми, а через два тижні — правий", — розповідають медики.

За словами лікарів, у хлопчика розвинулися важкі ускладнення: гіпоксично-ішемічна енцефалопатія з судомним синдромом, псевдобульбарний синдром, порушення функцій паращитоподібних залоз. Над його порятунком працювала ціла команда спеціалістів різного профілю. Зрештою, після двох місяців лікування Домініка виписали додому на самостійному диханні, з мінімальною терапевтичною підтримкою.

Нагадаємо, в одеській обласній дитячій лікарні відкриють "Школу супергероїв". Також стало відомо, скільки грошей треба на відновлення Охматдиту.