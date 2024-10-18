В Одесі створять Школу супергероїв

В Одеській обласній дитячій лікарні готують приміщення для "Школи супергероїв". Фото: Одеська ОВА

В Одеській обласній дитячій клінічній лікарні запрацює "Школа супергероїв". Наразі йдуть ремонтні роботи й шукають вчителів і вихователів.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Школу" буде облаштувано новими меблями та технікою. У навчальному процесі використовуватимуться сучасні методи та підходи для стимулювання розвитку творчого мислення та особистісного зростання. Ремонт має завершитися до кінця цього року, тож перший дзвоник орієнтовно пролунає вже у січні", — розповів очільник області.

Що таке "Школа супергероїв"

"Школа супергероїв" — це мережа безкоштовних шкіл у медичних закладах. Тут навчаються діти, які змушені проходити тривале лікування в стаціонарі. Такі школи з'явилися в Україні у 2022 році. Наразі вони діють лише у Києві, Житомирі, Дніпрі, Львові та Харкові.

Нагадаємо, Одеська область отримає повне державне фінансування на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу. До кінця року придбають будинки для 105 дітей.

Також стало відомо, коли учнів одеських шкіл почнуть годувати безкоштовно.