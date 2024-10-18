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Одесские дети станут супергероями — в области начали уникальный проект

18 октября 2024 16:38
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе создадут Школу супергероев
В Одесской областной детской больнице готовят помещение для "Школы супергероев". Фото: Одесская ОВА
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской областной детской клинической больнице заработает "Школа супергероев". В настоящее время идут ремонтные работы и ищут учителей и воспитателей.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Школа" будет обустроена новой мебелью и техникой. В учебном процессе будут использоваться современные методы и подходы для стимулирования развития творческого мышления и личностного роста. Ремонт должен завершиться к концу этого года, поэтому первый звонок ориентировочно прозвучит уже в январе", — рассказал глава области.

Что такое "Школа супергероев"

"Школа супергероев" — это сеть бесплатных школ в медицинских учреждениях. Здесь учатся дети, вынужденные проходить длительное лечение в стационаре. Такие школы появились в Украине в 2022 году. Пока они действуют только в Киеве, Житомире, Днепре, Львове и Харькове.

Напомним, Одесская область получит полное государственное финансирование на покупку жилья для детских домов семейного типа. До конца года приобретут дома для 105 детей.

Также стало известно, когда учащихся одесских школ начнут кормить бесплатно.

Одесса больница Одесская ОГА школа дети

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