Врачи спасли жизнь маленького одессита со смертельной патологией

Маленький Доминик с родными и врачами. Фото: Охматдет

Специалисты киевской больницы Охматдет спасли маленького одессита Доминика. У него диагностировали двустороннюю диафрагмальную грыжу. Это заболевание встречается менее чем в 1% случаев и считается несовместимым с жизнью.

Об этом сообщили в Охматдете.

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Из родильного в реанимацию

По словам медиков, испытания для мальчика начались еще до рождения. Редкую патологию выявили во время планового УЗИ. Сразу после родов Доминика забрали в реанимацию в одесскую больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через четыре недели ребенок вернулся домой, но его состояние снова ухудшилось. Тогда мама Доминика Марина самостоятельно повезла сына в Киев.

Два месяца лечения

"Сначала Доминик снова нуждался в интенсивной респираторной поддержке, поэтому его положили в отделение интенсивной терапии и подсоединили к ИВЛ. После подготовки к оперативному вмешательству команда хирургов провела сложную этапную реконструктивную операцию: сначала откорректировали левую сторону диафрагмы, а через две недели — правую", — рассказывают медики.

По словам врачей, у мальчика развились тяжелые осложнения: гипоксически-ишемическая энцефалопатия с судорожным синдромом, псевдобульбарный синдром, нарушение функций паращитовидных желез. Над его спасением работала целая команда специалистов разного профиля. В конце концов после двух месяцев лечения Доминика выписали домой на самостоятельном дыхании, с минимальной терапевтической поддержкой.

Напомним, в одесской областной детской больнице откроют "Школу супергероев". Также стало известно, сколько денег нужно на восстановление Охматдета.