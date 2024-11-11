Медики спасли маленького одессита — у него была редкая болезнь

Маленький Марк с мамой. Фото: Facebook/Охматдет

Одессит Марк родился с чрезвычайно редкой патологией, из-за которой он не мог есть. Благодаря усилиям киевских медиков его удалось спасти.

Об этом сообщили в Охматдете.

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Маленький Марк с мамой и врачами. Фото: Facebook/Охматдет

Неутешительный диагноз

На 12-й день после рождения Марк начал отказываться от еды, бледнел и задыхался. Его мама Лилия обратилась в больницу. Одесские медики направили мальчика в Охматдет с подозрением на аномалию развития трахеи и пищевода под названием трахеостровоходный свищ. Киевские врачи после детальных обследований поставили Марку гораздо более серьезный диагноз — ларинго-трахео-эзофагеальная расщелина, или клефт. Эта патология встречается всего у нескольких новорожденных из ста тысяч. Из-за нее пища и жидкости могут попадать в легкие, а воздух — в желудок.

Спасение младенца

В Охматдете Марку в течение нескольких месяцев сделали несколько операций, в частности, для коррекции расщелины гортани.

"Наша цель — провести операцию на мировом уровне, обеспечив ребенку будущее без больших шрамов. Это высокотехнологичное вмешательство, обычно не проводимое в Украине, требует специальной техники. Нужен операционный микроскоп и специальные микрохирургические инструменты", — рассказал детский хирург, профессор Евгений Руденко.

Уже десять дней спустя после операции Марка перевели на обычное питание.

Напомним, ранее специалисты Охматдета спасли маленького одессита Доминика. У него диагностировали двустороннюю диафрагмальную грыжу. Это заболевание встречается менее чем в 1% случаев и считается несовместимым с жизнью.

Также во Львове провели первую трансплантацию костного мозга семилетнему мальчику из Харьковщины.