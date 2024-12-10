Хлопчик з Одещини став донором і врятував життя п'ятьох людей

Лікарі роблять операцію. Фото: ілюстративне/Інститут серця

В Одеській області через крововилив у мозок помер тринадцятирічний хлопчик. Його батьки дали згоду на донорство органів. Завдяки цьому вдалося врятувати життя п'ятьом людям.

Про це повідомили в Інституті серця Міністерства охорони здоров'я України.

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Медики розповіли, що нове серце отримав восьмирічний Тихон з Дніпропетровської області. У хлопчика розвинулася дилятаційна кардіоміопатія після важкого вірусного захворювання.

Хлопчик Тихон, врятований медиками. Фото: Інститут серця

Також завдяки трансплантації органів померлого вдалося врятувати ще чотирьох людей у різних лікарнях.

"Всі трансплантації пройшли успішно, пацієнти стабільні та проходять реабілітацію. Низький уклін родинам донорів, які подарували шанс на нове життя", — говорять медики.

Нагадаємо, раніше лікарі врятували маленького одесита з рідкісною хворобою. Також у Львові провели одночасну трансплантацію одразу двох органів.