Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Хлопчик з Одещини посмертно врятував життя п'ятьом людям arrow

Хлопчик з Одещини посмертно врятував життя п'ятьом людям

10 грудня 2024 09:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хлопчик з Одещини став донором і врятував життя п'ятьох людей
Лікарі роблять операцію. Фото: ілюстративне/Інститут серця
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області через крововилив у мозок помер тринадцятирічний хлопчик. Його батьки дали згоду на донорство органів. Завдяки цьому вдалося врятувати життя п'ятьом людям.

Про це повідомили в Інституті серця Міністерства охорони здоров'я України.

Читайте також:

Життєво важлива операція

Медики розповіли, що нове серце отримав восьмирічний Тихон з Дніпропетровської області. У хлопчика розвинулася дилятаційна кардіоміопатія після важкого вірусного захворювання.

Хлопчик з Одещини посмертно врятував життя п'ятьом людям - фото 1
Хлопчик Тихон, врятований медиками. Фото: Інститут серця

Також завдяки трансплантації органів померлого вдалося врятувати ще чотирьох людей у різних лікарнях.

"Всі трансплантації пройшли успішно, пацієнти стабільні та проходять реабілітацію. Низький уклін родинам донорів, які подарували шанс на нове життя", — говорять медики.

Нагадаємо, раніше лікарі врятували маленького одесита з рідкісною хворобою. Також у Львові провели одночасну трансплантацію одразу двох органів.

Одеса операція медицина Новини Одеси донор серце

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:00 Як цукровий діабет впливає на наш зір

09:56 Світовий банк виділив Україні фінансову допомогу — куди спрямують

Термінова новина

09:52 У Херсоні пролунали потужні вибухи

09:50 Російські військові саботують штурм островів Дніпра на Херсонщині

09:49 Хлопчик з Одещини посмертно врятував життя п'ятьом людям

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

09:24 Львів'янка виграла суд у мерії щодо ліміту безкоштовних поїздок

09:23 У ЦПД показали, як морпіхи знищують росіян на Курщині — відео

09:18 Коли у одеситів буде світло — графіки на сьогодні

09:15 Grok від Ілона Маска став безплатним для всіх користувачів X

09:12 Борги за комунальні послуги — як оформити розстрочку у 2024 році

10:00 Як цукровий діабет впливає на наш зір

09:56 Світовий банк виділив Україні фінансову допомогу — куди спрямують

Термінова новина

09:52 У Херсоні пролунали потужні вибухи

09:50 Російські військові саботують штурм островів Дніпра на Херсонщині

09:49 Хлопчик з Одещини посмертно врятував життя п'ятьом людям

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

09:24 Львів'янка виграла суд у мерії щодо ліміту безкоштовних поїздок

09:23 У ЦПД показали, як морпіхи знищують росіян на Курщині — відео

09:18 Коли у одеситів буде світло — графіки на сьогодні

09:15 Grok від Ілона Маска став безплатним для всіх користувачів X

09:12 Борги за комунальні послуги — як оформити розстрочку у 2024 році

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

Text

08:53 Військовий ЗСУ вказав на проблеми в роботі українських ВПК

Text

08:00 Протести у Грузії та пенсійна реформа в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикорупційну боротьбу монополізували — депутат Бурміч

Text

00:25 Безпека обласних центрів — снайпер про ситуацію на фронті

9 грудня 2024
Text

22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Text

18:01 Рябцев пропонує розробити тариф на розподіл електрики

Text

17:50 Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський натякнув на кінець війни — ефір День.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

12:34 Пендзин пояснив причину зростання цін на продукти для олів'є

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році