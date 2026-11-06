Береговий комплекс "Бастіон". Фото ілюстративне: росЗМІ

Тимчасово окупований Крим залишається важливим плацдармом для російських атак по Україні, в тому числі по Одещині. Звідти окупанти запускають безпілотники та розміщують військову техніку. Водночас українські сили продовжують бити по військових об'єктах РФ. Також залишається питання безпеки судноплавства та можливого перемир'я в Чорному морі.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Крим — база РФ

Росія продовжує використовувати тимчасово окупований Крим для запуску ударних безпілотників по Україні. Крім того, півострів залишається місцем розміщення російських військових та озброєння. Тому українські сили продовжують завдавати ударів по військових об'єктах окупантів. Дмитро Плетенчук наголосив, що така робота триватиме, доки Крим не повернуть під контроль України.

"Крим, як ви знаєте, є основним стартовим майданчиком для дронових атак з півдня, з морського напрямку. Тому так, працювати там доведеться ще довго. І до того моменту, допоки та територія не буде повернута під повний контроль, на жаль, ситуація навряд чи зміниться", — пояснив речник ВМС.

Знищення бойових установок

Росія використовує для запуску безпілотників не лише спеціальне обладнання. Пусковими майданчиками можуть бути звичайні автомобілі та вантажівки. Через це повністю знищити всі такі установки досить складно. За словами Плетенчука, українські сили постійно працюють над зменшенням кількості російських засобів запуску. Також під ударами опиняються місця зберігання безпілотників, їхнього складання та підготовки персоналу.

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"Пускова установка дронова — це ж не є чимось надзвичайно складним. Їх запускають з пікапів, зі звичайних вантажівок, якщо, наприклад, з прискорювачем. Тому тут зменшувати, звісно, треба, і це робиться постійно. Але винищити під нуль подібні пускові — це така собі задачка із зірочкою", — зазначив речник.

Балістика з Криму

Плетенчук звернув увагу, що протягом тривалого часу пусків балістичних ракет та застосування протикорабельних комплексів систем не фіксують. Водночас російська армія продовжує використовувати інші засоби для атак по Україні. Зокрема, йдеться про безпілотники та авіацію.

"Це стосується, в принципі, і протикорабельних комплексів типу "Бастіон". Вони, як ви пам'ятаєте, були помічені далеко від Криму і використовувалися, зокрема, з інших напрямків. Дрони — у першу чергу. І авіація теж нікуди не поділася, вона працює доволі активно", — розповів Плетенчук.

Російські танкери в Чорному морі

Після паузи в українських ударах по російських нафтопереробних заводах кількість танкерів із російською нафтою в Чорному морі зросла. Водночас Дмитро Плетенчук закликав не переоцінювати ці показники, адже вони становлять лише незначну частину загального морського трафіку Росії.

"Те, що ми з вами обговорюємо, у порівнянні з тим трафіком, який є, — це зазвичай просто крихти. Тому казати про якісь різні зміни наразі, мабуть, неможливо", — зазначив речник ВМС.

Чи відновив роботу порт Новоросійська

Після українських ударів по російській портовій інфраструктурі в Новоросійську залишаються питання щодо роботи нафтоналивних терміналів. За словами Плетенчука, пошкодження там були суттєвими. Водночас він наголосив, що нинішні обсяги відвантаження нафти не можна порівнювати з тими, на які розрахований порт. Точну інформацію про його роботу потрібно додатково перевірити.

"Щодо нафтоналивних терміналів, пошкодження там були суттєві. Але в будь-якому разі відвантаження, які там є умовно штатними, з тими, що відбуваються зараз, у жодне порівняння не йдуть. Це не ті об'єми, на які вони були розраховані", — пояснив Плетенчук.

Перемир'я в Чорному морі

Ініціатива щодо зернового або чорноморського перемир’я залежить насамперед від готовності Росії припинити удари. Технічно для цього немає складних перешкод. Водночас навіть після припинення обстрілів у Чорному морі залишатиметься мінна небезпека, з якою продовжують боротися українські військові.

"Для цього достатньо просто припинити наносити удари, і все. Технічно нічого складного немає. Це питання політичної волі", — наголосив Дмитро Плетенчук.

Він також додав, що розмінування залишається постійною роботою Військово-морських сил, адже мінна загроза не зникне автоматично після припинення бойових дій.

Як повідомляли Новини.LIVE, російська армія дедалі більше залежить від перевантажених маршрутів постачання до Криму та півдня України. Пошкоджені мости, пороми й транспорт змушують окупантів шукати обхідні шляхи. Це не перекриває сухопутний зв’язок повністю, але вже створює дефіцит і проблеми для військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Також Новини.LIVE писали, що Дональд Трамп назвав Крим найціннішою частиною України та наголосив на його географічному розташуванні біля Чорного моря. Також американський президент згадав власний досвід у сфері нерухомості, пояснюючи, чому вважає кримську землю особливо цінною.