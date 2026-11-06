Береговой комплекс "Бастион". Фото иллюстративное: российские СМИ

Временно оккупированный Крым остается важным плацдармом для российских атак на Украину, в том числе на Одесскую область. Оттуда оккупанты запускают беспилотники и размещают военную технику. В то же время украинские силы продолжают наносить удары по военным объектам РФ. Также остается открытым вопрос безопасности судоходства и возможного перемирия в Черном море.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Крым — база РФ

Россия продолжает использовать временно оккупированный Крым для запуска ударных беспилотников по Украине. Кроме того, полуостров остается местом дислокации российских военных и вооружения. Поэтому украинские силы продолжают наносить удары по военным объектам оккупантов. Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что такая работа будет продолжаться до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Украины.

"Крым, как вы знаете, является основной стартовой площадкой для атак дронов с юга, с морского направления. Поэтому да, работать там придется еще долго. И до тех пор, пока эта территория не будет возвращена под полный контроль, к сожалению, ситуация вряд ли изменится", — пояснил представитель ВМС.

Уничтожение боевых установок

Россия использует для запуска беспилотников не только специальное оборудование. Пусковыми площадками могут служить обычные автомобили и грузовики. Из-за этого полностью уничтожить все такие установки довольно сложно. По словам Плетенчука, украинские силы постоянно работают над сокращением количества российских средств запуска. Также под ударами оказываются места хранения беспилотников, их сборки и подготовки персонала.

Читайте также:

"Пусковая установка для дронов — это ведь не что-то чрезвычайно сложное. Их запускают с пикапов, с обычных грузовиков, если, например, с ускорителем. Поэтому здесь сокращать, конечно, нужно, и это делается постоянно. Но уничтожить до нуля подобные пусковые установки — это такая себе задача со звездочкой", — отметил пресс-секретарь.

Балистика из Крыма

Плетенчук обратил внимание, что в течение длительного времени запуски баллистических ракет и применение противокорабельных комплексов не фиксируются. В то же время российская армия продолжает использовать другие средства для атак на Украину. В частности, речь идет о беспилотниках и авиации.

"Это касается, в принципе, и противокорабельных комплексов типа "Бастион". Они, как вы помните, были замечены далеко от Крыма и использовались, в частности, с других направлений. Дроны — в первую очередь. И авиация тоже никуда не делась, она работает довольно активно", — рассказал Плетенчук.

Российские танкеры в Чёрном море

После паузы в украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам количество танкеров с российской нефтью в Черном море возросло. В то же время Дмитрий Плетенчук призвал не переоценивать эти показатели, ведь они составляют лишь незначительную часть общего морского трафика России.

"То, что мы с вами обсуждаем, по сравнению с существующим трафиком, — это, как правило, просто крохи. Поэтому говорить о каких-то изменениях пока, пожалуй, невозможно", — отметил представитель ВМС.

Возобновил ли работу порт Новороссийска

После украинских ударов по российской портовой инфраструктуре в Новороссийске остаются вопросы относительно работы нефтеналивных терминалов. По словам Плетенчука, повреждения там были существенными. В то же время он подчеркнул, что нынешние объемы отгрузки нефти нельзя сравнивать с теми, на которые рассчитан порт. Точную информацию о его работе нужно дополнительно проверить.

"Что касается нефтеналивных терминалов, повреждения там были существенными. Но в любом случае отгрузки, которые там являются условно штатными, с теми, что происходят сейчас, ни в какое сравнение не идут. Это не те объемы, на которые они были рассчитаны", — пояснил Плетенчук.

Перемирие в Чёрном море

Инициатива по зерновому или черноморскому перемирию зависит прежде всего от готовности России прекратить удары. Технически для этого нет сложных препятствий. В то же время даже после прекращения обстрелов в Черном море сохранится минная опасность, с которой продолжают бороться украинские военные.

"Для этого достаточно просто прекратить наносить удары, и всё. Технически ничего сложного нет. Это вопрос политической воли", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Он также добавил, что разминирование остается постоянной задачей Военно-морских сил, ведь минная угроза не исчезнет автоматически после прекращения боевых действий.

Как сообщали Новини.LIVE, российская армия все больше зависит от перегруженных маршрутов снабжения в Крым и на юг Украины. Поврежденные мосты, паромы и транспорт вынуждают оккупантов искать объездные пути. Это не перекрывает сухопутную связь полностью, но уже создает дефицит и проблемы для войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

Также Новини.LIVE писали, что Дональд Трамп назвал Крым самой ценной частью Украины и подчеркнул его географическое расположение у Черного моря. Кроме того, американский президент упомянул свой собственный опыт в сфере недвижимости, объясняя, почему считает крымскую землю особенно ценной.