Знищена ППО РФ. Фото ілюстративне: exilenova plus

На півдні України триває робота Сил оборони, спрямована, зокрема, на послаблення російської логістики. Попри складну ситуацію на окремих напрямках, українські військові продовжують завдавати ударів по техніці та інших ресурсах окупантів. Водночас в окупованому Криму є проблеми зі стабільним електропостачанням.

Про це в ефірі Голос Криму розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Реклама

Удари по російській логістиці

Сили оборони України продовжують працювати над знищенням військових ресурсів російської армії на півдні. Зокрема, йдеться про ураження техніки, яка забезпечує потреби окупаційних військ. При цьому оцінювати ефективність цієї роботи лише за ситуацією на окремих ділянках фронту неправильно.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук звернув увагу на кількість знищеної автомобільної техніки, про яку повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Частина цих втрат припадає на напрямок траси Сімферополь.

"Подивіться зведення Генерального штабу, скільки сотень знищеної автомобільної техніки. Ми бачимо це саме на трасі до Сімферополя", — зазначив він.

Читайте також:

За словами речника, українські військові працюють не лише на напрямку Чонгара, а й в інших районах тимчасово окупованого Криму. Основна мета — порушувати логістику росіян і зменшувати ресурси, які вони можуть використовувати для ведення бойових дій.

Проблеми з електрикою в Криму

Братчук звернув увагу на ситуацію з електропостачанням на тимчасово окупованому півострові. За його словами, там немає стабільного забезпечення електроенергією, а окупаційна влада не може вирішити цю проблему. Речник також згадав про спроби російської адміністрації Севастополя пояснити причини перебоїв зі світлом. Зокрема, він заявив, що Крим не отримує достатньо електроенергії з Краснодарського краю.

"Давайте запитаємо у тих кримчан, наскільки їм комфортно живеться без цієї всім відомої стабільної електроенергії. Величезна проблема", — наголосив Братчук.

Він додав, що проблеми на півострові також пов'язані із загальною ситуацією на фронті. Українські військові продовжують впливати на можливості російської армії, зокрема на її забезпечення.

Росія посилює тиск на півдні

Водночас оперативна ситуація на південному напрямку залишається активною. За словами Братчука, російські війська продовжують намагатися просуватися, зокрема на островах Дніпра. Бойові дії тривають і на лівобережжі Херсонщини. Речник додав, що Олешки, за його оцінкою, залишаються одним із пріоритетних напрямків для російських військ.

"Ворог постійно лізе на острови. І те, що відбувається в районі Олешок, — це один із пріоритетів Росії", — підсумував він.

Вплив на ППО

Зазначимо, нестача електроенергії створює труднощі не лише для цивільного населення окупованого Криму, а й для російських військових. Окупанти намагаються спрямовувати доступну електрику на забезпечення важливих військових об'єктів. Особливо багато енергії потребують системи протиповітряної оборони, які використовують для відбиття українських атак.

Обмеження електропостачання можуть послаблювати можливості росіян захищати військові об'єкти на півострові. За оцінкою речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, це впливає на роботу російського протиповітряного захисту та ускладнює забезпечення окупаційних підрозділів, розташованих у Криму.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп назвав Крим найціннішою частиною України та наголосив на його географічному розташуванні біля Чорного моря. Також американський президент згадав власний досвід у сфері нерухомості, пояснюючи, чому вважає кримську землю особливо цінною.

Також Новини.LIVE писали, що російська армія дедалі більше залежить від перевантажених маршрутів постачання до Криму та півдня України. Пошкоджені мости, пороми й транспорт змушують окупантів шукати обхідні шляхи. Це не перекриває сухопутний зв’язок повністю, але вже створює дефіцит і проблеми для військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.