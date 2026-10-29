Зруйнована підстанція. Фото ілюстративне: скриншот з відео

На тимчасово окупованому Кримському півострові росіяни продовжують стикатися з проблемами електропостачання. Перебої зі світлом впливають не лише на повсякденне життя, а й на роботу військових об'єктів. Водночас окупанти мають труднощі з перевезенням техніки та забезпеченням своїх підрозділів на південному напрямку фронту.

Про це в коментарі каналу "Сейчас" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

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Відключення світла в Криму

Проблеми з електроенергією на окупованому півострові стали постійними. Зокрема, перебої виникають у Євпаторії, Ялті та Севастополі. Російська окупаційна влада досі не може налагодити стабільне постачання світла та встановити чіткі графіки відключень. Натомість місцевим жителям регулярно пояснюють причини нових обмежень.

За словами Сергія Братчука, ситуація залишається складною, хоча повідомлень про неї в інформаційному просторі стало менше.

"На сьогодні по Криму не вдається окупантам встановити чіткого графікового подання електроенергії. Проблеми є постійно. Обмеження є постійно", — зазначив Братчук.

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Проблеми російської ППО

Нестача електроенергії створює труднощі й для російських військових. Окупанти намагаються використовувати доступні електромережі насамперед для забезпечення важливих військових об'єктів. Зокрема, значної кількості електроенергії потребують системи протиповітряної оборони. Братчук наголошує, що обмеження електропостачання впливають на можливості росіян захищати свої військові об'єкти від українських атак.

"Системи ППО, їм треба дуже багато електроенергії для того, щоб відбивати атаки Сил оборони України. Ці обмеження застосовуються Силами оборони для того, щоб цей протиповітряний купол над тимчасово окупованим Кримом все-таки не працював", — пояснив речник.

Водночас проблеми з електрикою ускладнюють забезпечення російських підрозділів, які перебувають безпосередньо на півострові.

Крим як військова база

Попри труднощі, Крим залишається важливим логістичним центром російської армії. Через півострів окупанти забезпечують свої війська, зокрема на південному напрямку. Також тут розташовані ремонтні бази, де відновлюють бойову техніку, яку використовують на фронті. Однак удари по військовій інфраструктурі та проблеми з транспортними шляхами ускладнюють цю роботу. За оцінкою Братчука, росіянам досі не вдалося подолати логістичну кризу.

"Ми говоримо про Крим як про логістичний хаб. Це й ремонтна база для ремонту бойової техніки ворожої, яка, зокрема, знаходиться на лінії бойового зіткнення у південній операційній зоні. З цим величезні проблеми", — сказав він.

Логістика та Кримський міст

Окремою проблемою для окупантів залишаються транспортні сполучення. За словами речника, труднощі виникають із мостами та автомобільними маршрутами, які російська армія використовує для перевезення військових вантажів. Додатковим чинником найближчим часом може стати погода. Восени в районі Кримського мосту посилюються шторми, що також здатне ускладнити логістику.

"Окупантам не вдалося вийти з тієї кризи, в яку їх загнали Сили оборони. Треба для того, щоб перемагати, знищувати логістику, це продовжується. Відповідно, знищувати самі ремонтні бази", — наголосив Братчук.

Речник додав, що робота проти російської військової інфраструктури триває. Вона охоплює електропостачання, ремонтні об'єкти та шляхи забезпечення армії РФ. Усе це, за його оцінкою, має важливе значення для ситуації на всьому південному напрямку фронту.

Дефіцит пального та продуктів у Криму

Зазначимо, на тимчасово окупованому півострові погіршується ситуація з постачанням пального та продуктів. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що через проблеми з логістикою жителям Криму дедалі важче забезпечувати свої потреби. Водночас ресурси, які Росія доставляє на півострів, насамперед спрямовують на забезпечення окупаційної армії.

За словами Чубарова, українські військові намагаються ізолювати Крим, ускладнюючи постачання через сухопутні маршрути. Через це виникають труднощі з доставленням бензину та інших товарів. Місцеві жителі змушені пристосовуватися до нестачі ресурсів і самостійно шукати способи забезпечити себе необхідним. Голова Меджлісу вважає, що найближчим часом ситуація навряд чи покращиться.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп назвав Крим найціннішою частиною України та наголосив на його географічному розташуванні біля Чорного моря. Також американський президент згадав власний досвід у сфері нерухомості, пояснюючи, чому вважає кримську землю особливо цінною.

Також Новини.LIVE писали, що російська армія дедалі більше залежить від перевантажених маршрутів постачання до Криму та півдня України. Пошкоджені мости, пороми й транспорт змушують окупантів шукати обхідні шляхи. Це не перекриває сухопутний зв’язок повністю, але вже створює дефіцит і проблеми для військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.