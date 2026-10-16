Президент США Дональд Трамп. Фото: facebook.com/DonaldTrump

У 2014 році Росія окупувала Крим, і це стало початком російсько-української війни, яка триває досі. Президент США Дональд Трамп заявив, що відповідальність за втрату півострова Україною лежить на колишньому американському лідері Бараку Обамі.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю Newsmax, передає Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про Крим

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна втратила Крим за президентства Барака Обами. Він стверджує, що саме за тодішньої американської адміністрації Україну змусили віддати півострів.

Трамп назвав Крим найціннішою частиною України та наголосив на його географічному розташуванні біля Чорного моря. Також американський президент згадав власний досвід у сфері нерухомості, пояснюючи, чому вважає кримську землю особливо цінною.

"Це насправді почалося з Барака Хусейна Обами, коли вони змусили їх віддати Крим. Крим — найцінніша частина України, і далеко найбільш цінна. Ви знаєте, про що я говорю. Так, Чорне море. Чотири сторони океану. Найкрасивіший шматок землі. Я забудовник, я знаю хорошу землю", — заявив Дональд Трамп.

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Окупація Криму

Окупація Криму почалася в лютому 2014 року на тлі політичної кризи в Україні після Революції гідності. Датою початку російської збройної агресії Україна визначає 20 лютого 2014 року. Тоді російські військові почали блокувати українські військові частини на півострові.

27 лютого російські військові без розпізнавальних знаків захопили будівлі парламенту та уряду Автономної Республіки Крим у Сімферополі. Згодом вони заблокували українські військові частини, аеропорти та сухопутні в'їзди на півострів.

Референдум та анексія

16 березня 2014 року в Криму провели так званий референдум про статус півострова. Голосування відбувалося в умовах російської військової присутності та не було дозволене Україною. 18 березня Володимир Путін підписав документ про включення Криму до складу Росії. Україна не визнала анексію.

25 березня 2014 року російські військові захопили останню українську військову частину, яка продовжувала чинити опір на півострові. Відтоді Крим і Севастополь перебувають під російською окупацією.

Реакція міжнародної спільноти

27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про територіальну цілісність України. За документ проголосували 100 держав, 11 виступили проти, ще 58 утрималися. ООН підтвердила територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах і закликала держави не визнавати зміну статусу Криму та Севастополя.

Крим під час повномасштабної війни

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, використовуючи, зокрема, територію окупованого Криму як один із напрямків наступу. Півострів і надалі перебуває під російським контролем, а Україна наполягає на його деокупації.

Як повідомляли Новини.LIVE, можливість енергетичного перемир'я між Україною та Росією викликає сумніви. Попри заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, російські удари по українській території залишаються головною причиною недовіри. Позиція американського президента ще може змінитися під впливом політиків у США.

Також Новини.LIVE писали, що російська армія дедалі більше залежить від перевантажених маршрутів постачання до Криму та півдня України. Пошкоджені мости, пороми й транспорт змушують окупантів шукати обхідні шляхи. Це не перекриває сухопутний зв’язок повністю, але вже створює дефіцит і проблеми для військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.