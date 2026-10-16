Президент США Дональд Трамп. Фото: facebook.com/DonaldTrump

В 2014 году Россия оккупировала Крым, и это стало началом российско-украинской войны, которая продолжается до сих пор. Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за потерю полуострова Украиной лежит на бывшем американском лидере Бараке Обаме.

Об этом Трамп сказал в интервью Newsmax, передает Новини.LIVE.

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Что Трамп сказал о Крыме

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла Крым при президентстве Барака Обамы. Он утверждает, что именно при тогдашней американской администрации Украину заставили отдать полуостров.

Трамп назвал Крым самой ценной частью Украины и подчеркнул его географическое положение у Черного моря. Также американский президент упомянул собственный опыт в сфере недвижимости, объясняя, почему считает крымскую землю особенно ценной.

"На самом деле всё началось с Барака Хусейна Обамы, когда они заставили их отдать Крым. Крым — самая ценная часть Украины, и далеко не самая ценная. Вы знаете, о чём я говорю. Да, Чёрное море. Четыре стороны океана. Самый красивый клочок земли. Я застройщик, я знаю хорошую землю", — заявил Дональд Трамп.

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Оккупация Крыма

Оккупация Крыма началась в феврале 2014 года на фоне политического кризиса в Украине после Революции достоинства. Датой начала российской вооруженной агрессии Украина считает 20 февраля 2014 года. Тогда российские военные начали блокировать украинские воинские части на полуострове.

27 февраля российские военные без опознавательных знаков захватили здания парламента и правительства Автономной Республики Крым в Симферополе. Впоследствии они заблокировали украинские воинские части, аэропорты и сухопутные въезды на полуостров.

Референдум и аннексия

16 марта 2014 года в Крыму провели так называемый референдум о статусе полуострова. Голосование проходило в условиях российского военного присутствия и не было санкционировано Украиной. 18 марта Владимир Путин подписал документ о включении Крыма в состав России. Украина не признала аннексию.

25 марта 2014 года российские военные захватили последнюю украинскую воинскую часть, которая продолжала оказывать сопротивление на полуострове. С тех пор Крым и Севастополь находятся под российской оккупацией.

Реакция международного сообщества

27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. За документ проголосовали 100 государств, 11 выступили против, ещё 58 воздержались. ООН подтвердила территориальную целостность Украины в международно признанных границах и призвала государства не признавать изменение статуса Крыма и Севастополя.

Крым во время полномасштабной войны

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, используя, в частности, территорию оккупированного Крыма в качестве одного из направлений наступления. Полуостров по-прежнему находится под российским контролем, а Украина настаивает на его деоккупации.

Как сообщали Новини.LIVE, возможность энергетического перемирия между Украиной и Россией вызывает сомнения. Несмотря на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, российские удары по украинской территории остаются главной причиной недоверия. Позиция американского президента ещё может измениться под влиянием политиков в США.

Также Новини.LIVE писали, что российская армия всё больше зависит от перегруженных маршрутов снабжения в Крым и на юг Украины. Поврежденные мосты, паромы и транспорт вынуждают оккупантов искать объездные пути. Это не перекрывает сухопутную связь полностью, но уже создает дефицит и проблемы для войск на Запорожском и Херсонском направлениях.