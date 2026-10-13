Енергетичне перемир'я: політолог оцінив заяву Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Новини.LIVЕ

Можливість енергетичного перемир'я між Україною та Росією викликає сумніви. Попри заяву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, російські удари по українській території залишаються головною причиною недовіри. Позиція американського президента ще може змінитися під впливом політиків у США.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів одеський політолог Михайло Шабанов.

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Енергетичне перемир'я

Політолог Михайло Шабанов не вірить, що Росія дотримуватиметься енергетичного перемир'я, про яке заявив президент США Дональд Трамп. На його думку, дії Москви суперечать ідеї припинення ударів, адже російська армія продовжує атакувати українську територію.

Експерт вважає, що Росія може використовувати розмови про перемир'я для маніпуляцій. З одного боку, Москва демонструє готовність до домовленостей, а з іншого — продовжує загострювати ситуацію.

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"Не дуже віриться в це, тому що ми вже бачимо удари Росії по території України. Як завжди, є певний маніпулятивний підхід, який Росія використовує. Одночасно говорять про перемир'я і водночас відбувається погіршення ситуації, ескалація, яку проводить Росія. Тому віри в це немає", — зазначив Михайло Шабанов.

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Політолог наголосив, що сама заява американського президента ще не означає реального припинення атак. На його думку, оцінювати можливість перемир'я варто лише після того, як Росія продемонструє свою позицію конкретними діями.

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Чи змінить Трамп позицію

Михайло Шабанов також припускає, що Дональд Трамп може переглянути свою позицію щодо домовленостей із Росією. Політолог пояснює це тим, що американський президент неодноразово змінював власні заяви та рішення залежно від політичної ситуації.

За словами експерта, частина американських сенаторів виступає проти домовленостей із Москвою. Такий тиск, на його думку, може вплинути на подальші рішення Білого дому.

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"Трамп досить часто поводиться як певний флюгер. Він орієнтується на власних виборців, на республіканську команду. І це дуже важливий важіль впливу на сьогодні", — пояснив політолог.

Шабанов додав, що співпраця з російською владою може негативно позначитися на політичному іміджі Трампа. Тому він не виключає, що під тиском американських політиків президент США змінить підхід до можливого перемир'я. Водночас експерт переконаний, що вирішальними будуть не заяви Вашингтона, а подальші дії Росії.

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Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи вірять вони в пропозицію американського президента щодо енергетичного перемир’я. Люди оцінюють цю ініціативу з огляду на те, що відбувається насправді. Окрім самих обстрілів, українців непокоїть і те, чи виконуватимуться можливі домовленості. Адже для реального припинення атак недостатньо лише заяв політичних лідерів. Треба розуміти, як контролюватимуть дотримання перемир’я та що відбуватиметься в разі його порушення.

Також Новини.LIVE писали, що Росія намагається дестабілізувати Одесу, щоб посіяти паніку і розхитати ситуацію в регіоні. Йдеться не лише про удари по мостах чи інфраструктурі, а й про інформаційні кампанії, фейки та ІПСО в соцмережах.