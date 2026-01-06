Мирний план для України: позиції США, Європи і Росії

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Zelenskiy/Official

Дискусії навколо мирного плану для України виходять далеко за межі одного документа. Йдеться про складний процес, у якому перетинаються позиції Києва, Європи, США та Росії. Кожна зі сторін має власні цілі й темпи, що створює додаткові ризики.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

Мирний план

Експерт наголошує, що будь-який мирний план із десятків пунктів не можна оцінювати поверхово. За ним стоїть тривала робота України та європейських партнерів, але водночас існує й окрема американська логіка. США зацікавлені у швидкому результаті, що не завжди збігається з українським баченням безпеки. Саме це створює напруження у переговорах.

"По-перше, треба оцінювати з двох основних сторін. Це українська та європейська позиція, які довго працювали над цією стратегією з 20 пунктів. Є й американська позиція, і для Дональда Трампа завершення війни має вже особистий характер — він хоче зробити це за будь-яку ціну", — пояснює Михайло Шабанов.

Політолог Михайло Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Російська риторика

На думку політолога, заяви з боку Москви не свідчать про реальне бажання завершити війну. Росія й далі мислить у мілітарних категоріях і намагається тиснути силою. Переговори для Кремля залишаються інструментом затягування часу та інформаційної гри. Тому довіряти таким сигналам не варто.

"Позиція російського агресора залишається виключно мілітарною, в контексті війни й сили. Це традиційна риторика МЗС Росії та оточення Путіна — так само, як і заяви про чотири області чи відмову від реального розмежування", — зазначає експерт.

Роль США

Шабанов вважає, що потенційно завершення війни можливе вже наступного року. Однак для цього потрібен суттєво сильніший тиск з боку США та чітка демонстрація небажання Росії йти на справжній мир. Поки ж американська позиція, за його словами, коливається під впливом сигналів з Кремля. Це замкнене коло необхідно розірвати на користь України.

"Трамп коливається, йому надходять імпульси від російської сторони, і він знову починає вірити. Це коло треба розірвати на нашу користь. Без чіткого тиску Росія не змінить своєї поведінки", — наголошує політолог.

Санкції і Чорне море

Експерт також звертає увагу на поступове зближення США з європейською позицією. Важливим сигналом він називає активнішу роль окремих американських політиків та готовність до санкційного й військового посилення. Окремо Шабанов відзначає інтерес США до посилення Туреччини в Чорноморському регіоні, що додатково обмежує можливості Росії.

"Без американської допомоги нам буде дуже важко. Але добре, що США дедалі більше зближуються з європейською позицією. Чорноморський флот Росії вже суттєво обмежений, і тиск у цьому регіоні може стати вирішальним", — підсумував Михайло Шабанов.

