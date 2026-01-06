Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Мирний план завершення війни в Україні — які ризики та тиск

Мирний план завершення війни в Україні — які ризики та тиск

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 15:38
Мирний план для України: позиції США, Європи і Росії
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото ілюстративне: Zelenskiy/Official

Дискусії навколо мирного плану для України виходять далеко за межі одного документа. Йдеться про складний процес, у якому перетинаються позиції Києва, Європи, США та Росії. Кожна зі сторін має власні цілі й темпи, що створює додаткові ризики.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів політолог Михайло Шабанов.

Реклама
Читайте також:

Мирний план

Експерт наголошує, що будь-який мирний план із десятків пунктів не можна оцінювати поверхово. За ним стоїть тривала робота України та європейських партнерів, але водночас існує й окрема американська логіка. США зацікавлені у швидкому результаті, що не завжди збігається з українським баченням безпеки. Саме це створює напруження у переговорах.

"По-перше, треба оцінювати з двох основних сторін. Це українська та європейська позиція, які довго працювали над цією стратегією з 20 пунктів. Є й американська позиція, і для Дональда Трампа завершення війни має вже особистий характер — він хоче зробити це за будь-яку ціну", — пояснює Михайло Шабанов.

Мирний план закінчення війни
Політолог Михайло Шабанов. Фото: Новини.LIVE

Російська риторика

На думку політолога, заяви з боку Москви не свідчать про реальне бажання завершити війну. Росія й далі мислить у мілітарних категоріях і намагається тиснути силою. Переговори для Кремля залишаються інструментом затягування часу та інформаційної гри. Тому довіряти таким сигналам не варто.

"Позиція російського агресора залишається виключно мілітарною, в контексті війни й сили. Це традиційна риторика МЗС Росії та оточення Путіна — так само, як і заяви про чотири області чи відмову від реального розмежування", — зазначає експерт.

Роль США

Шабанов вважає, що потенційно завершення війни можливе вже наступного року. Однак для цього потрібен суттєво сильніший тиск з боку США та чітка демонстрація небажання Росії йти на справжній мир. Поки ж американська позиція, за його словами, коливається під впливом сигналів з Кремля. Це замкнене коло необхідно розірвати на користь України.

"Трамп коливається, йому надходять імпульси від російської сторони, і він знову починає вірити. Це коло треба розірвати на нашу користь. Без чіткого тиску Росія не змінить своєї поведінки", — наголошує політолог.

Санкції і Чорне море

Експерт також звертає увагу на поступове зближення США з європейською позицією. Важливим сигналом він називає активнішу роль окремих американських політиків та готовність до санкційного й військового посилення. Окремо Шабанов відзначає інтерес США до посилення Туреччини в Чорноморському регіоні, що додатково обмежує можливості Росії.

"Без американської допомоги нам буде дуже важко. Але добре, що США дедалі більше зближуються з європейською позицією. Чорноморський флот Росії вже суттєво обмежений, і тиск у цьому регіоні може стати вирішальним", — підсумував Михайло Шабанов.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які ризики для Одеси несуть вибори в україні. Також ми писали про те, чи зможуть росіяни дестабілізувати ситуацію в Одесі.

Одеса Дональд Трамп Одеська область Новини Одеси війна мирний план
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації