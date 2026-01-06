Видео
Главная Одесса Мирный план завершения войны в Украине — какие риски и давление

Мирный план завершения войны в Украине — какие риски и давление

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 15:38
Мирный план для Украины: позиции США, Европы и России
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото иллюстративное: Zelenskiy/Official

Дискуссии вокруг мирного плана для Украины выходят далеко за пределы одного документа. Речь идет о сложном процессе, в котором пересекаются позиции Киева, Европы, США и России. Каждая из сторон имеет собственные цели и темпы, что создает дополнительные риски.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

Мирный план

Эксперт отмечает, что любой мирный план из десятков пунктов нельзя оценивать поверхностно. За ним стоит длительная работа Украины и европейских партнеров, но в то же время существует и отдельная американская логика. США заинтересованы в быстром результате, что не всегда совпадает с украинским видением безопасности. Именно это создает напряжение в переговорах.

"Во-первых, надо оценивать с двух основных сторон. Это украинская и европейская позиция, которые долго работали над этой стратегией из 20 пунктов. Есть и американская позиция, и для Дональда Трампа завершение войны имеет уже личный характер — он хочет сделать это любой ценой", — объясняет Михаил Шабанов.

Мирний план закінчення війни
Политолог Михаил Шабанов. Фото: Новости.LIVE

Российская риторика

По мнению политолога, заявления со стороны Москвы не свидетельствуют о реальном желании завершить войну. Россия продолжает мыслить в милитаристских категориях и пытается давить силой. Переговоры для Кремля остаются инструментом затягивания времени и информационной игры. Поэтому доверять таким сигналам не стоит.

"Позиция российского агрессора остается исключительно милитаристской, в контексте войны и силы. Это традиционная риторика МИД России и окружения Путина — так же, как и заявления о четырех областях или отказ от реального разграничения", — отмечает эксперт.

Роль США

Шабанов считает, что потенциально завершение войны возможно уже в следующем году. Однако для этого нужно существенно более сильное давление со стороны США и четкая демонстрация нежелания России идти на настоящий мир. Пока же американская позиция, по его словам, колеблется под влиянием сигналов из Кремля. Этот замкнутый круг необходимо разорвать в пользу Украины.

"Трамп колеблется, ему поступают импульсы от российской стороны, и он снова начинает верить. Этот круг надо разорвать в нашу пользу. Без четкого давления Россия не изменит своего поведения", — отмечает политолог.

Санкции и Черное море

Эксперт также обращает внимание на постепенное сближение США с европейской позицией. Важным сигналом он называет активную роль отдельных американских политиков и готовность к санкционному и военному усилению. Отдельно Шабанов отмечает интерес США к усилению Турции в Черноморском регионе, что дополнительно ограничивает возможности России.

"Без американской помощи нам будет очень трудно. Но хорошо, что США все больше сближаются с европейской позицией. Черноморский флот России уже существенно ограничен, и давление в этом регионе может стать решающим", — подытожил Михаил Шабанов.

Напомним, мы сообщали о том, какие риски для Одессы несут выборы в Украине. Также мы писали о том, смогут ли россияне дестабилизировать ситуацию в Одессе.

Одесса Дональд Трамп Одесская область Новости Одессы мирный план
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
