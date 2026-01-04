Политолог рассказал о планах РФ и новой политике в Одессе

Люди переходят улицу в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Россия пытается дестабилизировать Одессу, чтобы посеять панику и расшатать ситуацию в регионе. Речь идет не только об ударах по мостам или инфраструктуре, но и об информационных кампаниях, фейках и ИПСО в соцсетях.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский политолог Михаил Шабанов.

Сможет ли Россия дестабилизировать ситуацию в Одессе

Михаил Шабанов считает, что попытки РФ расшатать Одессу обречены на провал. По его словам, Одесса имеет несколько ключевых факторов устойчивости, которые не позволяют врагу достичь желаемого эффекта.

"Одесса — это стратегически важный и очень сложный регион. Она разная по настроениям, социальному составу и политическим взглядам, и именно это делает невозможным быструю дестабилизацию", — объясняет эксперт.

Изменение политической среды в Одессе

Еще одна причина, по его мнению, это изменения в политической среде города. За последние годы из одесского политического ландшафта фактически исчез пророссийский компонент. Часть бывших представителей запрещенных партий ушла из политики, другие изменили позицию или потеряли влияние.

"Российский политический проект в Одессе больше не работает. Те силы, которые были на него ориентированы, просто исчезли или потеряли поддержку", — отмечает Шабанов.

Важную роль, по мнению политолога, играет и система управления городом и областью. Наличие одновременно военной администрации и органов местного самоуправления создает баланс, который, по словам Шабанова, действует как стабилизационный механизм.

"Это снимает многие риски, которые накапливались ранее. Власть на разных уровнях стала более открытой и вынуждена реагировать на сложные запросы общества", — говорит эксперт.

Отдельно Шабанов обращает внимание на изменения в общественной активности. Протестные настроения в Одессе, по его словам, не исчезли, но стали более осознанными и структурированными, в значительной степени через молодежь.

Напомним, мы сообщали, почему РФ резко активизировала атаки по Одессе и югу Украины. Также писали, что российские войска усложнили схемы атак на Одесскую область.