Політолог розповів про плани РФ і нову політику в Одесі

Люди переходять вулицю в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія намагається дестабілізувати Одесу, щоб посіяти паніку і розхитати ситуацію в регіоні. Йдеться не лише про удари по мостах чи інфраструктурі, а й про інформаційні кампанії, фейки та ІПСО в соцмережах.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський політолог Михайло Шабанов.

Чи зможе Росія дестабілізувати ситуацію в Одесі

Михайло Шабанов вважає, що спроби РФ розхитати Одесу приречені на провал. За його словами, Одеса має кілька ключових факторів стійкості, які не дозволяють ворогу досягти бажаного ефекту.

"Одеса — це стратегічно важливий і дуже складний регіон. Вона різна за настроями, соціальним складом і політичними поглядами, і саме це унеможливлює швидку дестабілізацію", — пояснює експерт.

Зміна політичного середовища в Одесі

Ще одна причина, на його думку, це зміни в політичному середовищі міста. За останні роки з одеського політичного ландшафту фактично зник проросійський компонент. Частина колишніх представників заборонених партій пішла з політики, інші змінили позицію або втратили вплив.

"Російський політичний проєкт в Одесі більше не працює. Ті сили, які були на нього орієнтовані, просто зникли або втратили підтримку", — зазначає Шабанов.

Важливу роль, на думку політолога, відіграє і система управління містом та областю. Наявність одночасно військової адміністрації та органів місцевого самоврядування створює баланс, який, за словами Шабанова, діє як стабілізаційний механізм.

"Це знімає багато ризиків, які накопичувалися раніше. Влада на різних рівнях стала більш відкритою і змушена реагувати на складні запити суспільства", — каже експерт.

Окремо Шабанов звертає увагу на зміни в громадській активності. Протестні настрої в Одесі, за його словами, не зникли, але стали більш усвідомленими та структурованими, значною мірою через молодь.

Нагадаємо, ми повідомляли, чому РФ різко активізувала атаки по Одесі та півдню України. Також писали, що російські війська ускладнили схеми атак на Одеську область.