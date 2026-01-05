Выборы в Украине 2026: риски и скрытая политика

Выборы в Одессе в 2026 году — риски для Одессы (видео)
Новый 2026 год может стать сложным для украинской власти не только из-за войны, но и из-за внутренних вызовов. В обществе растет запрос на перезагрузку и изменения, в частности во власти. Избирательный вопрос формально заморожен, но политические процессы не остановились.
Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.
Выборы в Украине
Политическая ситуация в Украине в 2026 году остается сложной. Даже без объявленных выборов в обществе активно обсуждают потребность изменений и обновления власти на всех уровнях. Политологи отмечают, что общественная активность смещается в скрытую форму: социальные инициативы, волонтерские проекты, локальные кампании становятся платформой для потенциальных политических игроков. Это означает, что спрос на перезагрузку власти существует, но реализовать его открыто пока невозможно из-за войны, нестабильности в критических сферах и ограниченных ресурсов. В то же время такая "скрытая политика" создает дополнительные риски, которые власть должна учитывать.
"Основные риски для власти связаны с возможным избирательным процессом и перезагрузкой. Общество этого ожидает, но будет возникать много вопросов", — отмечает политолог Михаил Шабанов.
Выборы официально не объявлены, но скрытые процессы уже идут. Политолог называет это "предвыборной фазой", когда политические силы тестируют общественную реакцию через неофициальные каналы. Поэтому избирательный процесс, если он и есть, происходит в скрытом формате.
Кибератаки и влияние на выборы
Отдельным вызовом остаются кибератаки и информационное вмешательство со стороны России. Эксперт отмечает, что даже без голосования Кремль пытается влиять на общественное мнение через соцсети и мессенджеры.
"Пример Молдовы показывает, как работают телеграмм-каналы для влияния на выборы. В Украине ситуация лучше, но риск остается", — объясняет политолог.
