Выборы в Одессе в 2026 году — риски для Одессы (видео)

Выборы в Одессе в 2026 году — риски для Одессы (видео)

Дата публикации 5 января 2026 16:23
Выборы в Украине 2026: риски и скрытая политика
Женщина бросает бюллетень на выборах. Фото иллюстративное: 24 канал

Новый 2026 год может стать сложным для украинской власти не только из-за войны, но и из-за внутренних вызовов. В обществе растет запрос на перезагрузку и изменения, в частности во власти. Избирательный вопрос формально заморожен, но политические процессы не остановились.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Михаил Шабанов.

Выборы в Украине

Политическая ситуация в Украине в 2026 году остается сложной. Даже без объявленных выборов в обществе активно обсуждают потребность изменений и обновления власти на всех уровнях. Политологи отмечают, что общественная активность смещается в скрытую форму: социальные инициативы, волонтерские проекты, локальные кампании становятся платформой для потенциальных политических игроков. Это означает, что спрос на перезагрузку власти существует, но реализовать его открыто пока невозможно из-за войны, нестабильности в критических сферах и ограниченных ресурсов. В то же время такая "скрытая политика" создает дополнительные риски, которые власть должна учитывать.

"Основные риски для власти связаны с возможным избирательным процессом и перезагрузкой. Общество этого ожидает, но будет возникать много вопросов", — отмечает политолог Михаил Шабанов.

ВИбори в України: яка загроза
Политолог о выборах. Фото: Новости.LIVE

Выборы официально не объявлены, но скрытые процессы уже идут. Политолог называет это "предвыборной фазой", когда политические силы тестируют общественную реакцию через неофициальные каналы. Поэтому избирательный процесс, если он и есть, происходит в скрытом формате.

Кибератаки и влияние на выборы

Отдельным вызовом остаются кибератаки и информационное вмешательство со стороны России. Эксперт отмечает, что даже без голосования Кремль пытается влиять на общественное мнение через соцсети и мессенджеры.

"Пример Молдовы показывает, как работают телеграмм-каналы для влияния на выборы. В Украине ситуация лучше, но риск остается", — объясняет политолог.

Напомним, мы сообщали, председатель ВР Руслан Стефанчук рассказал, когда в Украине можно провести выборы. Также мы писали о том, удастся ли России дестабилизировать ситуацию в Одессе.

 

Одесса выборы Одесская область угрозы политики Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
