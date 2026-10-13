Энергетическое перемирие: политолог оценил заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Новини.LIVЕ

Возможность энергетического перемирия между Украиной и Россией вызывает сомнения. Несмотря на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, российские удары по украинской территории остаются главной причиной недоверия. Позиция американского президента ещё может измениться под влиянием политиков в США.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал одесский политолог Михаил Шабанов.

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Энергетическое перемирие

Политолог Михаил Шабанов не верит, что Россия будет соблюдать энергетическое перемирие, о котором заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, действия Москвы противоречат идее прекращения ударов, ведь российская армия продолжает атаковать украинскую территорию.

Эксперт считает, что Россия может использовать разговоры о перемирии для манипуляций. С одной стороны, Москва демонстрирует готовность к договоренностям, а с другой — продолжает обострять ситуацию.

"Не очень верится в это, потому что мы уже видим удары России по территории Украины. Как всегда, есть определенный манипулятивный подход, который Россия использует. Одновременно говорят о перемирии, а в то же время происходит ухудшение ситуации, эскалация, которую проводит Россия. Поэтому веры в это нет", — отметил Михаил Шабанов.

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Политолог подчеркнул, что само заявление американского президента ещё не означает реального прекращения атак. По его мнению, оценивать возможность перемирия стоит только после того, как Россия продемонстрирует свою позицию конкретными действиями.

Изменит ли Трамп свою позицию

Михаил Шабанов также предполагает, что Дональд Трамп может пересмотреть свою позицию относительно договоренностей с Россией. Политолог объясняет это тем, что американский президент неоднократно менял свои заявления и решения в зависимости от политической ситуации.

По словам эксперта, часть американских сенаторов выступает против договоренностей с Москвой. Такое давление, по его мнению, может повлиять на дальнейшие решения Белого дома.

"Трамп довольно часто ведет себя как некий флюгер. Он ориентируется на своих избирателей, на республиканскую команду. И это очень важный рычаг влияния на сегодняшний день", — пояснил политолог.

Шабанов добавил, что сотрудничество с российскими властями может негативно сказаться на политическом имидже Трампа. Поэтому он не исключает, что под давлением американских политиков президент США изменит подход к возможному перемирию. В то же время эксперт убежден, что решающими будут не заявления Вашингтона, а дальнейшие действия России.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, верят ли они в предложение американского президента о «энергетическом перемирии». Люди оценивают эту инициативу с учетом того, что происходит на самом деле. Помимо самих обстрелов, украинцев беспокоит и то, будут ли выполняться возможные договоренности. Ведь для реального прекращения атак недостаточно одних лишь заявлений политических лидеров. Нужно понимать, как будет контролироваться соблюдение перемирия и что будет происходить в случае его нарушения.

Также Новини.LIVE писали, что Россия пытается дестабилизировать Одессу, чтобы посеять панику и расшатать ситуацию в регионе. Речь идет не только об ударах по мостам или инфраструктуре, но и об информационных кампаниях, фейках и ИПСО в соцсетях.