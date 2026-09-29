Залізниця Криму та військова логістика РФ: що відомо

Потяг з військовою технікою РФ. Фото ілюстративне: АТЕШ

Залізниця в окупованому Криму залишається важливою для військової логістики Росії, а рух окремими ділянками обмежений із червня. Через пошкодження інфраструктури поїзди "Таврія" наразі курсують лише до Керчі. Водночас залізничні мости залишаються одними з ключових об’єктів, від стану яких залежить сполучення на півострові.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Крим.Реалії.

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Військові вантажі

В окупованому Криму залізниця має два основні напрямки. Один проходить із півдня на північ — від Севастополя через Джанкой із розгалуженнями на Красноперекопськ і Чонгар. Другий сполучає Керч і Джанкой. Саме залізниця, за словами військового експерта з Криму, є одним із ключових способів перевезення військових вантажів. Колишній український офіцер, підполковник запасу, розповів, що автомобільні та морські перевезення не можуть конкурувати із залізничними за обсягами.

"Залізниці є лідером серед усіх видів транспорту за перевезенням військових вантажів. Із ними не можуть конкурувати ні автомобільні перевезення, ні морські", — зазначив експерт.

За його словами, морські перевезення дешевші, але повільніші. Водночас після того, як Україна взяла під контроль акваторію Чорного моря, росіяни перестали відправляти до Криму військові транспорти та великі десантні кораблі з технікою, озброєнням і боєприпасами.

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Удари по залізничній інфраструктурі

Обмеження на рух поїздів Кримською залізницею діють із червня 2026 року після серії ударів по залізничній інфраструктурі півострова. Про наслідки для військової логістики свідчить і нинішня ситуація з поїздами "Таврія". Російський перевізник "Гранд Сервіс Експрес" продовжив обмеження до 5 жовтня включно. Потяги з Росії та назад курсуватимуть лише до станції Керч-Южная Новий парк.

Для пасажирів між Керчю та іншими станціями Криму організували узгоджені автобуси. Водночас саме пасажирські обмеження є лише частиною ширшої проблеми із залізничним сполученням півострова.

Найвразливіші ділянки

За словами експерта, для порушення залізничної логістики найбільш ефективними є удари по залізничних мостах. Такі об'єкти складніше й довше відновлювати, ніж звичайне полотно чи стрілочні переводи.

"Якщо залізничне полотно або стрілочний перевід можна відновити за кілька годин за допомогою спеціального ремонтного поїзда, то на міст ідуть місяці, і ця ділянка залізниці залишається повністю паралізованою", — пояснив офіцер запасу.

Таким чином, пошкодження ключових мостів може надовго перервати залізничне сполучення на окремих напрямках, що впливає і на можливості перевезення вантажів.

Удари по ТОТ

Раніше у ГУР повідомили про ураження залізничного мосту через Північнокримський канал. Оператори спецпідрозділу "Примари" також знищили дев’ять веж зв’язку, РЕБ, РЕР, БРЛС і MESH-ретрансляторів.

Крім того, під час операцій були уражені РЛС "Небо-У", командний пункт РЛС П-18 "Терек" та дві РЛС "Каста-2Е". Також "Примари" уразили навчально-бойовий реактивний літак Л-39 "Альбатрос", швидкісний штурмовий катер БК-10, транспортно-десантний БК-16 та патрульний катер "Мангуст".

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