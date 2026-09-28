ГУР показало нові удари «Примар» по цілях РФ у Криму

Залізничний міст в Криму. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Спецпідрозділ ГУР "Примари" уразив залізничний міст через Північнокримський канал. Окрім нього, під удар потрапили радари, засоби зв’язку та радіоелектронної боротьби. Також знищено навчально-бойовий літак Л-39 і три швидкісні російські катери. У розвідці повідомили про результати роботи на тимчасово окупованих територіях України.

Відео з ураженнями об'єктів ворога показали в Головному управлінні розвідки, передає Новини.LIVE.

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Удар по мосту

Однією з цілей спецпідрозділу став залізничний міст через Північнокримський канал. Його ураження має значення для військової логістики російських окупантів. Разом із мостом "Примари" атакували низку інших об’єктів військової інфраструктури.

Знищені радари

За даними ГУР, бійці уразили дев’ять веж зв’язку, РЕБ, РЕР, БРЛС і MESH-ретрансляторів. Також під удар потрапили радіолокаційні комплекси "Небо-У", П-18 "Терек" та дві РЛС "Каста-2Е". Окремо розвідка повідомила про знищення навчально-бойового реактивного літака Л-39 "Альбатрос".

Втрати на морі

Серед уражених цілей також три російські швидкісні катери. Йдеться про штурмовий БК-10, транспортно-десантний БК-16 та патрульний катер "Мангуст".

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"Послідовне знищення високовартісних військових об’єктів ворога позбавляє його можливостей бачити, передавати дані, пересувати ресурси й діяти на морі. Демонтаж військової інфраструктури російського агресора на тимчасово окупованих територіях України триває. Слава Україні!", — йдеться у повідомленні ГУР.

Що відомо про уражені цілі

Залізничний міст через Північнокримський канал — це частина залізничного сполучення в окупованому Криму. Міст використовувався для переміщення вантажів, ресурсів і військового майна. ССО називали його важливою військово-логістичною артерією, яка забезпечувала перевезення з території РФ через Крим та всередині півострова

Вежі зв’язку — використовують для передачі радіо- та іншої телекомунікаційної інформації. У військовій системі вони можуть забезпечувати зв’язок між підрозділами та передавання даних.

Радіоелектронна боротьба — це засоби, які використовують для впливу на радіоелектронні системи противника. Зокрема, вони можуть створювати перешкоди для зв’язку, навігації та роботи окремих електронних систем.

Радіоелектронна розвідка призначена для виявлення, перехоплення та аналізу радіосигналів. Такі засоби допомагають визначати, де працюють ворожі системи зв’язку та інше радіоелектронне обладнання.

Бортова радіолокаційна станція — радар, встановлений на літальному апараті. Він використовується для виявлення та супроводу повітряних або наземних об’єктів залежно від типу техніки.

MESH-ретранслятор — це обладнання для побудови мережі, у якій окремі вузли передають сигнал один через одного. Ретранслятори допомагають розширювати зону зв’язку та підтримувати передачу даних там, де одного джерела сигналу недостатньо. Принцип роботи mesh-мережі полягає саме у взаємній передачі даних між вузлами.

РЛС "Небо-У" — потужна радіолокаційна станція метрового діапазону. Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків і ракет, та передачі інформації про них. За даними українського Міноборони, дальність огляду може сягати до 600 км.

РЛС П-18 "Терек" — мобільна двокоординатна РЛС метрового діапазону. Вона виявляє повітряні цілі, визначає їхні координати та передає радіолокаційну інформацію засобам протиповітряної оборони. Максимальна дальність виявлення може сягати близько 250 км.

"Каста-2Е2" — мобільна трикоординатна РЛС для контролю повітряного простору. Її основне завдання — виявляти та супроводжувати повітряні цілі, зокрема ті, що летять на малих і гранично малих висотах, та передавати їхні координати системам ППО.

Л-39 "Альбатрос" — реактивний навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак. Його використовують для підготовки пілотів, відпрацювання пілотування та елементів бойового застосування. Окремі модифікації можуть застосовуватися і для ударів по наземних цілях.

БК-10 — швидкісний десантно-штурмовий катер. Його призначення — перевезення особового складу, висадка десанту на підготовлене або необладнане узбережжя та вогнева підтримка. Також катер може використовуватися для патрулювання й спеціальних операцій.

БК-16 — швидкісний транспортно-десантний катер. Він призначений для перевезення та висадки десанту, зокрема на необладнаному узбережжі, а також для патрульних і протидиверсійних завдань. Катер може перевозити до 19 десантників.

"Мангуст" — швидкісний патрульний катер проєкту 12150. Його використовують для патрулювання територіальних вод, контролю судноплавства та несення чергової служби в портах і прибережних районах.

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