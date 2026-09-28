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Главная Одесса В Крыму уничтожены ещё один мост, самолёт и катера: операция ГУР

В Крыму уничтожены ещё один мост, самолёт и катера: операция ГУР

Ua ru
28 сентября 2026 15:07
ГУР продемонстрировало новые удары «Призраков» по целям РФ в Крыму
Железнодорожный мост в Крыму. Иллюстративное фото: скриншот из Google Maps

Спецподразделение ГУР "Прымары» нанесло удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал. Помимо него, под удар попали радары, средства связи и радиоэлектронной борьбы. Также уничтожены учебно-боевой самолет Л-39 и три скоростных российских катера. В разведке сообщили о результатах работы на временно оккупированных территориях Украины.

Видео с поражением объектов противника показали в Главном управлении разведки, передает Новини.LIVE.

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Удар по мосту

Одной из целей спецподразделения стал железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Его поражение имеет важное значение для военной логистики российских оккупантов. Вместе с мостом "Прымары" атаковали ряд других объектов военной инфраструктуры.

Уничтожены радары

По данным ГУР, бойцы поразили девять башен связи, РЭБ, РЭР, БРЛС и MESH-ретрансляторов. Также под удар попали радиолокационные комплексы "Небо-У", П-18 "Терек" и две РЛС "Каста-2Е". Отдельно разведка сообщила об уничтожении учебно-боевого реактивного самолета Л-39 "Альбатрос".

Потери на море

Среди пораженных целей также три российских скоростных катера. Речь идет о штурмовом БК-10, транспортно-десантном БК-16 и патрульном катере "Мангуст".

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"Последовательное уничтожение дорогостоящих военных объектов врага лишает его возможности видеть, передавать данные, перемещать ресурсы и действовать на море. Демонтаж военной инфраструктуры российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины продолжается. Слава Украине!", — говорится в сообщении ГУР.

Что известно о пораженных целях

  • Железнодорожный мост через Северо-Крымский канал — это часть железнодорожного сообщения в оккупированном Крыму. Мост использовался для перемещения грузов, ресурсов и военного имущества. ССО называли его важной военно-логистической артерией, которая обеспечивала перевозки с территории РФ через Крым и внутри полуострова
  • Башни связи — используются для передачи радио- и другой телекоммуникационной информации. В военной системе они могут обеспечивать связь между подразделениями и передачу данных.
  • Радиоэлектронная борьба — это средства, используемые для воздействия на радиоэлектронные системы противника. В частности, они могут создавать помехи для связи, навигации и работы отдельных электронных систем.
  • Радиоэлектронная разведка предназначена для обнаружения, перехвата и анализа радиосигналов. Такие средства помогают определять, где работают вражеские системы связи и другое радиоэлектронное оборудование.
  • Бортовая радиолокационная станция — радар, установленный на летательном аппарате. Он используется для обнаружения и сопровождения воздушных или наземных объектов в зависимости от типа техники.
  • MESH-ретранслятор — это оборудование для построения сети, в которой отдельные узлы передают сигнал друг через друга. Ретрансляторы помогают расширять зону связи и поддерживать передачу данных там, где одного источника сигнала недостаточно. Принцип работы mesh-сети заключается именно во взаимной передаче данных между узлами.
  • РЛС "Небо-У" — мощная радиолокационная станция метрового диапазона. Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов и ракет, а также для передачи информации о них. По данным украинского Минобороны, дальность обзора может достигать 600 км.
  • РЛС П-18 "Терек" — мобильная двукоординатная РЛС метрового диапазона. Она обнаруживает воздушные цели, определяет их координаты и передает радиолокационную информацию средствам противовоздушной обороны. Максимальная дальность обнаружения может достигать около 250 км.
  • "Каста-2Е2" — мобильная трехкоординатная РЛС для контроля воздушного пространства. Её основная задача — обнаруживать и сопровождать воздушные цели, в частности летящие на малых и предельно малых высотах, и передавать их координаты системам ПВО.
  • Л-39 "Альбатрос" — реактивный учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет. Его используют для подготовки пилотов, отработки пилотирования и элементов боевого применения. Отдельные модификации могут применяться и для нанесения ударов по наземным целям.
  • БК-10 — скоростной десантно-штурмовой катер. Его назначение — перевозка личного состава, высадка десанта на подготовленное или необорудованное побережье и огневая поддержка. Также катер может использоваться для патрулирования и специальных операций.
  • БК-16 — скоростной транспортно-десантный катер. Он предназначен для перевозки и высадки десанта, в частности на необорудованном побережье, а также для патрульных и противодиверсионных задач. Катер может перевозить до 19 десантников.
  • "Мангуст" — скоростной патрульный катер проекта 12150. Его используют для патрулирования территориальных вод, контроля судоходства и несения дежурной службы в портах и прибрежных районах.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, изменяя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что в Чёрном море впервые в истории произошёл бой между морскими беспилотными катерами. Украинский "Sargan 3000" вступил в противостояние с российским МБеК и уничтожил его. Операцию ВМС Украины провели совместно с Главным управлением разведки.

Одесса Крым Новости Одессы атака ГУР МО України
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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