Железная дорога Крыма и военная логистика РФ: что известно

Поезд с военной техникой РФ. Иллюстративное фото: АТЕШ

Железная дорога в оккупированном Крыму по-прежнему играет важную роль в военной логистике России, однако движение на отдельных участках ограничено с июня. Из-за повреждений инфраструктуры поезда "Таврия" в настоящее время курсируют только до Керчи. В то же время железнодорожные мосты остаются одними из ключевых объектов, от состояния которых зависит транспортное сообщение на полуострове.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Крым.Реалии".

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Военные грузы

В оккупированном Крыму железная дорога имеет два основных направления. Одно проходит с юга на север — от Севастополя через Джанкой с ответвлениями на Красноперекопск и Чонгар. Второе соединяет Керчь и Джанкой. Именно железная дорога, по словам военного эксперта из Крыма, является одним из ключевых способов перевозки военных грузов. Бывший украинский офицер, подполковник запаса, рассказал, что автомобильные и морские перевозки не могут конкурировать с железнодорожными по объемам.

"Железная дорога является лидером среди всех видов транспорта по перевозке военных грузов. С ней не могут конкурировать ни автомобильные, ни морские перевозки", — отметил эксперт.

По его словам, морские перевозки дешевле, но медленнее. В то же время после того, как Украина взяла под контроль акваторию Чёрного моря, россияне перестали отправлять в Крым военные транспорты и крупные десантные корабли с техникой, вооружением и боеприпасами.

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Удары по железнодорожной инфраструктуре

Ограничения на движение поездов по Крымской железной дороге действуют с июня 2026 года после серии ударов по железнодорожной инфраструктуре полуострова. О последствиях для военной логистики свидетельствует и нынешняя ситуация с поездами "Таврия". Российский перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" продлил ограничения до 5 октября включительно. Поезда из России и обратно будут курсировать только до станции Керчь-Южная Новый парк.

Для пассажиров между Керчью и другими станциями Крыма организованы специальные автобусы. В то же время именно пассажирские ограничения являются лишь частью более широкой проблемы с железнодорожным сообщением полуострова.

Наиболее уязвимые участки

По словам эксперта, для нарушения железнодорожной логистики наиболее эффективны удары по железнодорожным мостам. Такие объекты восстанавливать сложнее и дольше, чем обычное полотно или стрелочные переводы.

"Если железнодорожное полотно или стрелочный перевод можно восстановить за несколько часов с помощью специального ремонтного поезда, то на восстановление моста уходят месяцы, и этот участок железной дороги остается полностью парализованным", — пояснил офицер запаса.

Таким образом, повреждение ключевых мостов может надолго прервать железнодорожное сообщение на отдельных направлениях, что сказывается и на возможностях перевозки грузов.

Удары по ТОТ

Ранее в ГУР сообщили о поражении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. Операторы спецподразделения "Призраки" также уничтожили девять башен связи, РЭБ, РЭР, БРЛС и MESH-ретрансляторов.

Кроме того, в ходе операций были поражены РЛС "Небо-У", командный пункт РЛС П-18 "Терек" и две РЛС "Каста-2Е". Также "Призраки" поразили учебно-боевой реактивный самолет Л-39 "Альбатрос", скоростной штурмовой катер БК-10, транспортно-десантный катер БК-16 и патрульный катер "Мангуст".

Как сообщали Новини.LIVE, в Чёрном море впервые в истории произошёл бой между морскими беспилотными катерами. Украинский Sargan 3000 вступил в противостояние с российским МБеК и уничтожил его. Операцию ВМС Украины провели совместно с Главным управлением разведки.

Также Новини.LIVE писали, что российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, меняя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.