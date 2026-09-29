Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Железнодорожное сообщение в Крыму парализовано: успешные операции Украины

Железнодорожное сообщение в Крыму парализовано: успешные операции Украины

Ua ru
29 сентября 2026 17:05
Железная дорога Крыма и военная логистика РФ: что известно
Поезд с военной техникой РФ. Иллюстративное фото: АТЕШ

Железная дорога в оккупированном Крыму по-прежнему играет важную роль в военной логистике России, однако движение на отдельных участках ограничено с июня. Из-за повреждений инфраструктуры поезда "Таврия" в настоящее время курсируют только до Керчи. В то же время железнодорожные мосты остаются одними из ключевых объектов, от состояния которых зависит транспортное сообщение на полуострове.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Крым.Реалии".

Реклама

Военные грузы

В оккупированном Крыму железная дорога имеет два основных направления. Одно проходит с юга на север — от Севастополя через Джанкой с ответвлениями на Красноперекопск и Чонгар. Второе соединяет Керчь и Джанкой. Именно железная дорога, по словам военного эксперта из Крыма, является одним из ключевых способов перевозки военных грузов. Бывший украинский офицер, подполковник запаса, рассказал, что автомобильные и морские перевозки не могут конкурировать с железнодорожными по объемам.

"Железная дорога является лидером среди всех видов транспорта по перевозке военных грузов. С ней не могут конкурировать ни автомобильные, ни морские перевозки", — отметил эксперт.

По его словам, морские перевозки дешевле, но медленнее. В то же время после того, как Украина взяла под контроль акваторию Чёрного моря, россияне перестали отправлять в Крым военные транспорты и крупные десантные корабли с техникой, вооружением и боеприпасами.

Читайте также:

Удары по железнодорожной инфраструктуре

Ограничения на движение поездов по Крымской железной дороге действуют с июня 2026 года после серии ударов по железнодорожной инфраструктуре полуострова. О последствиях для военной логистики свидетельствует и нынешняя ситуация с поездами "Таврия". Российский перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" продлил ограничения до 5 октября включительно. Поезда из России и обратно будут курсировать только до станции Керчь-Южная Новый парк.

Для пассажиров между Керчью и другими станциями Крыма организованы специальные автобусы. В то же время именно пассажирские ограничения являются лишь частью более широкой проблемы с железнодорожным сообщением полуострова.

Наиболее уязвимые участки

По словам эксперта, для нарушения железнодорожной логистики наиболее эффективны удары по железнодорожным мостам. Такие объекты восстанавливать сложнее и дольше, чем обычное полотно или стрелочные переводы.

"Если железнодорожное полотно или стрелочный перевод можно восстановить за несколько часов с помощью специального ремонтного поезда, то на восстановление моста уходят месяцы, и этот участок железной дороги остается полностью парализованным", — пояснил офицер запаса.

Таким образом, повреждение ключевых мостов может надолго прервать железнодорожное сообщение на отдельных направлениях, что сказывается и на возможностях перевозки грузов.

Удары по ТОТ

Ранее в ГУР сообщили о поражении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. Операторы спецподразделения "Призраки" также уничтожили девять башен связи, РЭБ, РЭР, БРЛС и MESH-ретрансляторов.

Кроме того, в ходе операций были поражены РЛС "Небо-У", командный пункт РЛС П-18 "Терек" и две РЛС "Каста-2Е". Также "Призраки" поразили учебно-боевой реактивный самолет Л-39 "Альбатрос", скоростной штурмовой катер БК-10, транспортно-десантный катер БК-16 и патрульный катер "Мангуст".

Как сообщали Новини.LIVE, в Чёрном море впервые в истории произошёл бой между морскими беспилотными катерами. Украинский Sargan 3000 вступил в противостояние с российским МБеК и уничтожил его. Операцию ВМС Украины провели совместно с Главным управлением разведки.

Также Новини.LIVE писали, что российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, меняя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Одесса Крым Новости Одессы железная дорога удары по РФ
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации