Разрушенная подстанция. Фото иллюстративное: скриншот из видео

На временно оккупированном Крымском полуострове россияне продолжают сталкиваться с проблемами электроснабжения. Перебои с электричеством сказываются не только на повседневной жизни, но и на работе военных объектов. В то же время оккупанты испытывают трудности с перевозкой техники и обеспечением своих подразделений на южном направлении фронта.

Об этом в комментарии каналу "Сейчас" рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

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Отключения света в Крыму

Проблемы с электроэнергией на оккупированном полуострове стали постоянными. В частности, перебои возникают в Евпатории, Ялте и Севастополе. Российские оккупационные власти до сих пор не могут наладить стабильное электроснабжение и установить четкие графики отключений. Вместо этого местным жителям регулярно объясняют причины новых ограничений.

По словам Сергея Братчука, ситуация остается сложной, хотя сообщений о ней в информационном пространстве стало меньше.

"На сегодняшний день оккупантам не удается наладить четкое графическое подачу электроэнергии по Крыму. Проблемы возникают постоянно. Ограничения действуют постоянно", — отметил Братчук.

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Проблемы российской ПВО

Нехватка электроэнергии создает трудности и для российских военных. Оккупанты пытаются использовать доступные электросети в первую очередь для обеспечения важных военных объектов. В частности, значительного количества электроэнергии требуют системы противовоздушной обороны. Братчук подчеркивает, что ограничения электроснабжения влияют на возможности россиян защищать свои военные объекты от украинских атак.

"Системы ПВО — им требуется очень много электроэнергии для того, чтобы отражать атаки Сил обороны Украины. Эти ограничения применяются Силами обороны для того, чтобы этот противовоздушный купол над временно оккупированным Крымом все-таки не работал", — пояснил пресс-секретарь.

В то же время проблемы с электричеством затрудняют обеспечение российских подразделений, находящихся непосредственно на полуострове.

Крым как военная база

Несмотря на трудности, Крым остается важным логистическим центром российской армии. Через полуостров оккупанты снабжают свои войска, в частности на южном направлении. Также здесь расположены ремонтные базы, где восстанавливают боевую технику, используемую на фронте. Однако удары по военной инфраструктуре и проблемы с транспортными путями затрудняют эту работу. По оценке Братчука, россиянам до сих пор не удалось преодолеть логистический кризис.

"Мы говорим о Крыме как о логистическом хабе. Это и ремонтная база для ремонта боевой техники противника, которая, в частности, находится на линии боевого столкновения в южной оперативной зоне. С этим огромные проблемы", — сказал он.

Логистика и Крымский мост

Отдельной проблемой для оккупантов остаются транспортные сообщения. По словам спикера, трудности возникают с мостами и автомобильными маршрутами, которые российская армия использует для перевозки военных грузов. Дополнительным фактором в ближайшее время может стать погода. Осенью в районе Крымского моста усиливаются штормы, что также может осложнить логистику.

"Оккупантам не удалось выйти из того кризиса, в который их загнали Силы обороны. Чтобы побеждать, нужно уничтожать логистику, и эта работа продолжается. Соответственно, уничтожать сами ремонтные базы", — подчеркнул Братчук.

Пресс-секретарь добавил, что работа против российской военной инфраструктуры продолжается. Она охватывает электроснабжение, ремонтные объекты и пути снабжения армии РФ. Все это, по его оценке, имеет важное значение для ситуации на всем южном направлении фронта.

Дефицит топлива и продуктов в Крыму

Отметим, что на временно оккупированном полуострове ухудшается ситуация с поставками топлива и продуктов. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что из-за проблем с логистикой жителям Крыма становится все труднее обеспечивать свои потребности. В то же время ресурсы, которые Россия доставляет на полуостров, в первую очередь направляются на обеспечение оккупационной армии.

По словам Чубарова, украинские военные пытаются изолировать Крым, затрудняя поставки по сухопутным маршрутам. Из-за этого возникают трудности с доставкой бензина и других товаров. Местные жители вынуждены приспосабливаться к нехватке ресурсов и самостоятельно искать способы обеспечить себя необходимым. Председатель Меджлиса считает, что в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп назвал Крым самой ценной частью Украины и подчеркнул его географическое положение у Черного моря. Также американский президент упомянул собственный опыт в сфере недвижимости, объясняя, почему считает крымскую землю особенно ценной.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что российская армия всё больше зависит от перегруженных маршрутов снабжения в Крым и на юг Украины. Поврежденные мосты, паромы и транспорт вынуждают оккупантов искать объездные пути. Это не перекрывает сухопутную связь полностью, но уже создает дефицит и проблемы для войск на Запорожском и Херсонском направлениях.