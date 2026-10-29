Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса У военных РФ в Крыму возникли проблемы: последствия ударов ВСУ

У военных РФ в Крыму возникли проблемы: последствия ударов ВСУ

Ua ru
29 октября 2026 18:40
Отключение электричества в Крыму: проблемы ПВО и логистики РФ скриншот из видео
Разрушенная подстанция. Фото иллюстративное: скриншот из видео

На временно оккупированном Крымском полуострове россияне продолжают сталкиваться с проблемами электроснабжения. Перебои с электричеством сказываются не только на повседневной жизни, но и на работе военных объектов. В то же время оккупанты испытывают трудности с перевозкой техники и обеспечением своих подразделений на южном направлении фронта.

Об этом в комментарии каналу "Сейчас" рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Реклама

Отключения света в Крыму

Проблемы с электроэнергией на оккупированном полуострове стали постоянными. В частности, перебои возникают в Евпатории, Ялте и Севастополе. Российские оккупационные власти до сих пор не могут наладить стабильное электроснабжение и установить четкие графики отключений. Вместо этого местным жителям регулярно объясняют причины новых ограничений.

По словам Сергея Братчука, ситуация остается сложной, хотя сообщений о ней в информационном пространстве стало меньше.

"На сегодняшний день оккупантам не удается наладить четкое графическое подачу электроэнергии по Крыму. Проблемы возникают постоянно. Ограничения действуют постоянно", — отметил Братчук.

Читайте также:

Проблемы российской ПВО

Нехватка электроэнергии создает трудности и для российских военных. Оккупанты пытаются использовать доступные электросети в первую очередь для обеспечения важных военных объектов. В частности, значительного количества электроэнергии требуют системы противовоздушной обороны. Братчук подчеркивает, что ограничения электроснабжения влияют на возможности россиян защищать свои военные объекты от украинских атак.

"Системы ПВО — им требуется очень много электроэнергии для того, чтобы отражать атаки Сил обороны Украины. Эти ограничения применяются Силами обороны для того, чтобы этот противовоздушный купол над временно оккупированным Крымом все-таки не работал", — пояснил пресс-секретарь.

В то же время проблемы с электричеством затрудняют обеспечение российских подразделений, находящихся непосредственно на полуострове.

Крым как военная база

Несмотря на трудности, Крым остается важным логистическим центром российской армии. Через полуостров оккупанты снабжают свои войска, в частности на южном направлении. Также здесь расположены ремонтные базы, где восстанавливают боевую технику, используемую на фронте. Однако удары по военной инфраструктуре и проблемы с транспортными путями затрудняют эту работу. По оценке Братчука, россиянам до сих пор не удалось преодолеть логистический кризис.

"Мы говорим о Крыме как о логистическом хабе. Это и ремонтная база для ремонта боевой техники противника, которая, в частности, находится на линии боевого столкновения в южной оперативной зоне. С этим огромные проблемы", — сказал он.

Логистика и Крымский мост

Отдельной проблемой для оккупантов остаются транспортные сообщения. По словам спикера, трудности возникают с мостами и автомобильными маршрутами, которые российская армия использует для перевозки военных грузов. Дополнительным фактором в ближайшее время может стать погода. Осенью в районе Крымского моста усиливаются штормы, что также может осложнить логистику.

"Оккупантам не удалось выйти из того кризиса, в который их загнали Силы обороны. Чтобы побеждать, нужно уничтожать логистику, и эта работа продолжается. Соответственно, уничтожать сами ремонтные базы", — подчеркнул Братчук.

Пресс-секретарь добавил, что работа против российской военной инфраструктуры продолжается. Она охватывает электроснабжение, ремонтные объекты и пути снабжения армии РФ. Все это, по его оценке, имеет важное значение для ситуации на всем южном направлении фронта.

Дефицит топлива и продуктов в Крыму

Отметим, что на временно оккупированном полуострове ухудшается ситуация с поставками топлива и продуктов. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что из-за проблем с логистикой жителям Крыма становится все труднее обеспечивать свои потребности. В то же время ресурсы, которые Россия доставляет на полуостров, в первую очередь направляются на обеспечение оккупационной армии.

По словам Чубарова, украинские военные пытаются изолировать Крым, затрудняя поставки по сухопутным маршрутам. Из-за этого возникают трудности с доставкой бензина и других товаров. Местные жители вынуждены приспосабливаться к нехватке ресурсов и самостоятельно искать способы обеспечить себя необходимым. Председатель Меджлиса считает, что в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

Как сообщали Новини.LIVE, Дональд Трамп назвал Крым самой ценной частью Украины и подчеркнул его географическое положение у Черного моря. Также американский президент упомянул собственный опыт в сфере недвижимости, объясняя, почему считает крымскую землю особенно ценной.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что российская армия всё больше зависит от перегруженных маршрутов снабжения в Крым и на юг Украины. Поврежденные мосты, паромы и транспорт вынуждают оккупантов искать объездные пути. Это не перекрывает сухопутную связь полностью, но уже создает дефицит и проблемы для войск на Запорожском и Херсонском направлениях.

Крым Новости Одессы Сергей Братчук оккупация ситуация на фронте
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации