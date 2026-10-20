Стела на в'їзді в Крим. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Окупований Крим дедалі більше відчуває наслідки війни. На тлі посилення російської військової присутності та репресій жителі стикаються з проблемами постачання пального й продуктів. Логістика на півострів змінилася, а ресурси, які туди доставляють, переважно використовують для потреб російської армії.

Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на міжнародній конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Ситуація в Криму

Окупований Крим перетворився на прифронтову територію, де до репресій і переслідувань додалися проблеми з постачанням ресурсів. Росія продовжує перекидати на півострів військових, зміцнювати військові об'єкти та запускати звідти ракети й дрони по материковій Україні. За словами Чубарова, через війну та зміну логістики жителі Криму стикаються з труднощами, яких раніше не було в таких масштабах.

"Окупована територія, яка стала вже прифронтовою, і тому до тих репресій і переслідувань, які не припинялися, а лише посилювалися ці 12 років окупації, додаються інші випробування для людей", — зазначив він.

Проблеми з пальним

Однією з причин погіршення ситуації стала зміна маршрутів постачання. Чубаров пояснив, що сухопутний шлях, який росіяни називають "Новою Росією", частково перебуває під контролем українських сил і Сил безпілотних систем. Через це постачання бензину на півострів ускладнилося. Він наголосив, що українські військові намагаються ізолювати Крим, адже ресурси, які Росія доставляє туди, насамперед спрямовують на потреби окупаційної армії.

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"І це добре, що наші Збройні сили намагаються ізолювати Крим, бо всі ресурси, які постачаються до Криму, вони йдуть на укріплення російської армії, до людей вони не доходять", — сказав голова Меджлісу.

Як виживають місцеві

Попри труднощі з постачанням, російська окупаційна влада намагається завозити на півострів необхідні ресурси, щоб утримувати ситуацію під контролем. Водночас жителям доводиться самостійно шукати способи забезпечити свої базові потреби. Чубаров зазначив, що проблеми стосуються не лише пального, а й продуктів. За його словами, люди намагаються пристосуватися до обставин, однак очікувати поліпшення ситуації під час інтенсивної війни не варто.

"Люди там у певній мірі виживають, вони намагаються знаходити в цих ситуаціях свої такі шляхи забезпечення. І зрозуміло, що покращуватися ситуація в умовах такої жорсткої війни там не буде", — підсумував він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дональд Трамп назвав Крим найціннішою частиною України та наголосив на його географічному розташуванні біля Чорного моря. Також американський президент згадав власний досвід у сфері нерухомості, пояснюючи, чому вважає кримську землю особливо цінною.

Також Новини.LIVE писали, що російська армія дедалі більше залежить від перевантажених маршрутів постачання до Криму та півдня України. Пошкоджені мости, пороми й транспорт змушують окупантів шукати обхідні шляхи. Це не перекриває сухопутний зв’язок повністю, але вже створює дефіцит і проблеми для військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.